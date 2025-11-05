Cầu thủ đột nhiên bị co giật khi thi đấu ở giải hạng Ba Việt Nam

Trận đấu giữa hai CLB Trẻ Phù Đổng và Hà Nội Bulls tại giải hạng Ba Việt Nam diễn ra trên sân Hoài Đức vào chiều nay (5/11) đã xảy ra sự cố. Phút 29, cầu thủ Anh Tuấn của CLB Trẻ Phù Đổng đột nhiên ngã ra sân và co giật.

Trọng tài Lê Quang Cường lập tức cho dừng trận đấu. Đội ngũ y tế lập tức có mặt, tiến hành sơ cứu khẩn cấp trước khi đưa cầu thủ này đi cấp cứu tại bệnh viện gần nhất. Sự cố khiến trận đấu phải tạm dừng khoảng 6 phút.

Các bác sĩ chăm sóc cho Anh Tuấn sau khi cầu thủ này bỗng dưng ngã xuống sân (Ảnh cắt từ video).

Theo ghi nhận, sau khoảng 30 giây, Anh Tuấn đã hết co giật và được chuyển lên cáng để lên xe cấp cứu. Sau khi nhập viện, cầu thủ này đã tỉnh táo.

Tình huống xảy ra khá nhanh khiến cho các cầu thủ và khán giả trên sân vô cùng bất ngờ và lo lắng. Dù vậy, phản ứng kịp thời của trọng tài, các cầu thủ và đội ngũ y tế đã giúp cầu thủ của CLB Trẻ Phù Đổng tạm thời qua cơn nguy hiểm. Trong những ngày tới, anh sẽ tiếp tục ở lại bệnh viện để theo dõi thêm.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về CLB Trẻ Phù Đổng. Họ vươn lên vị trí đầu bảng A với 8 điểm, hơn Trẻ Hoài Đức 1 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.