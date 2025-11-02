HLV Kim Sang Sik: “Tôi sợ làm mang tiếng HLV Park Hang Seo ở Việt Nam”

Tờ Sport Seoul mở đầu bài viết về HLV Kim Sang Sik: “Từng được người hâm mộ Hàn Quốc gọi bằng biệt danh “Siksa-ma” (người cuồng ăn), giờ đây Kim Sang Sik lại được cổ động viên Việt Nam trìu mến gọi là “Anh”, một từ thể hiện sự thân thiết trong tiếng Việt.

HLV Kim Sang Sik từng sợ làm mang tiếng HLV Park Hang Seo ở Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Từ một người từng vật lộn với khủng hoảng tinh thần, ông đã trở thành người hùng của bóng đá Việt Nam, đó là một hành trình vươn dậy như bước ra từ phim điện ảnh của vị chiến lược gia sinh năm 1976”.

Phóng viên của tờ Sport Seoul đã có cuộc phỏng vấn với HLV Kim Sang Sik ở Hà Nội. Mở đầu, HLV người Hàn Quốc khiêm tốn thừa nhận điều ông lo ngại nhất khi sang làm việc ở Việt Nam là sợ mang tiếng HLV Park Hang Seo.

HLV Kim Sang Sik thừa nhận: “Ngay cả tôi cũng không ngờ hành trình ở Việt Nam lại đi xa đến vậy. Tôi chỉ nghĩ rằng mình cần cố gắng để không làm mang tiếng HLV Park Hang Seo, nhưng kết quả lại vượt ngoài mong đợi”.

Chỉ hai năm trước, HLV Kim Sang Sik còn chìm trong khủng hoảng khi phải từ chức HLV trưởng ở CLB Jeonbuk vì thành tích tệ hại. Ông từng là công thần của CLB trên cương vị cầu thủ, trợ lý rồi HLV nhưng rồi lại bị chính người hâm mộ quay lưng, chửi rủa.

“Đó là quãng thời gian ngột ngạt đến mức tôi không thể đi thang máy. Tôi mất tự tin, thậm chí thấy sợ khi phải chỉ đạo các cầu thủ. Tôi nghĩ rằng chính mình đang khiến họ phải chịu thiệt thòi”, HLV Kim nhớ lại.

Nhưng rồi một bước ngoặt xảy đến. Giống như HLV Park Hang Seo trước đây, đất nước Việt Nam trở thành “vùng đất hứa” với Kim Sang Sik. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội tuyển Việt Nam hồi sinh mạnh mẽ, giành liên tiếp hai chức vô địch Đông Nam Á ở cấp độ đội tuyển quốc gia và U23, mở ra “kỷ nguyên vàng thứ hai”.

HLV Kim Sang Sik tâm sự: “Tôi chỉ mong chứng minh năng lực của các HLV Hàn Quốc. Dù có vô địch hay không, tôi muốn đóng góp điều gì đó cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Ban đầu khí hậu và điều kiện tập luyện khiến tôi khó thích nghi, nhưng giờ tôi cảm thấy nơi này như quê hương thứ hai. Tính cách người Việt cũng giống người Hàn Quốc. Họ đều chân thành và kiên cường”.

HLV Kim Sang Sik coi Việt Nam là quê hương thứ hai của mình (Ảnh: Minh Quân).

Bí quyết thành công của Kim Sang Sik ở Việt Nam nằm ở khả năng quan sát và thích nghi nhanh. Ông nghiên cứu kỹ hai giai đoạn trước đó của tuyển Việt Nam, thời hoàng kim dưới thời Park Hang-seo và giai đoạn sa sút dưới thời người kế nhiệm, để xác định vấn đề.

“Tôi nhận ra rằng việc thay máu đội hình quá vội vàng là nguyên nhân khiến đội tuyển Việt Nam mất cân bằng. Tôi chọn cầu thủ dựa trên phong độ và năng lực thực tế chứ không nhìn vào tuổi tác. Khi họ được tôn trọng và tin tưởng, họ thi đấu tập trung hơn, tinh thần đội cũng trở lại”, HLV Kim Sang Sik thừa nhận.

Ông cũng nhanh chóng nhận thấy điểm yếu trong thói quen tập luyện của các cầu thủ Việt Nam. Ông nói thêm: “Tôi thấy cầu thủ Việt Nam thường nằm sân khá lâu dù chỉ va chạm nhẹ. Khi thống kê lại, thời gian bóng lăn thực tế chỉ khoảng 45 phút mỗi trận. Tôi lập tức nghiêm cấm điều đó. Các buổi tập của tôi chỉ kéo dài 70-90 phút, nhưng với cường độ cao và tập trung. Khi thay đổi văn hóa ấy, toàn đội trở nên khỏe mạnh và kỷ luật hơn”.

Cách huấn luyện của Kim Sang-sik rất trực quan. Hiểu rằng nhiều cầu thủ khó tiếp thu chiến thuật phức tạp, ông tìm ra phương pháp đặc biệt: “Tôi dùng chiếc khăn làm tín hiệu. Khi xoay khăn, đó là dấu hiệu để pressing (gây áp lực). Nếu tôi giơ bảng chiến thuật, đội sẽ chuyển sơ đồ từ 5-4-1 sang 5-3-2. Tôi luôn cố gắng nói ngắn gọn, dễ hiểu, để phiên dịch viên và cầu thủ đều nắm rõ”.

Giống như HLV Park Hang Seo, Kim Sang Sik cũng có ban huấn luyện đáng tin cậy người Hàn Quốc ở đội tuyển Việt Nam gồm HLV thủ môn Lee Woon Jae, HLV thể lực Yoon Dong Heon và trợ lý Lee Jung Soo.

Nói về những cộng sự của mình, HLV Kim Sang Sik cho biết: “Tôi biết anh em trong ban huấn luyện phải xa gia đình, nên luôn biết ơn họ. Chúng tôi như một gia đình nhỏ ở Việt Nam, cùng chia sẻ trách nhiệm và niềm tự hào khi được viết tiếp trang sử mới cho bóng đá nơi đây”.

Sự gần gũi của HLV Kim Sang Sik là một phần giúp ông được người hâm mộ Việt Nam yêu mến. Ông từng gây xúc động khi hát Quốc ca Việt Nam “Tiến quân ca” trong một trận đấu quốc tế. HLV Kim nói về điều này: “Tôi luyện tập cùng phiên dịch cho đến khi thuộc lòng. Tôi hiểu rằng ở Hàn Quốc, nếu người nước ngoài không cố gắng hòa nhập văn hóa, chúng tôi khó mở lòng với họ. Vì thế, tôi muốn người Việt Nam cảm nhận được sự chân thành của tôi. Tôi đang đến gần họ”.

HLV Kim Sang Sik đặt mục tiêu lớn ở SEA Games 33 cùng U22 Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Giờ đây, vị HLV người Hàn Quốc có thể thoải mái đi dạo ở Hà Nội, ghé quán cà phê hay thậm chí tự lái xe giữa phố đông. “Tôi nhận được quá nhiều tình cảm từ mọi người. Khi nghe nói rằng tôi đã giúp gắn kết người hâm mộ, tôi thấy thật hạnh phúc. Vật chất có thể mất đi, nhưng tình cảm thì không. Tôi muốn sống và hít thở cùng đất nước này”, ông nói.

Tháng 12 tới, HLV Kim Sang Sik sẽ cùng U22 Việt Nam dự SEA Games với mục tiêu giành chức vô địch. HLV người Hàn Quốc nói về mục tiêu này: “Tất nhiên, áp lực thành tích là điều không thể tránh. Nhưng tôi biết, các đối thủ đang tiến bộ nhanh nhờ nhập tịch cầu thủ. Chúng tôi phải phát huy điểm mạnh riêng để cạnh tranh.

Kết quả rất quan trọng nhưng điều tôi mong hơn là thấy bóng đá Việt Nam phát triển. Nền bóng đá Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm và tôi muốn đóng góp trong khả năng của mình. Tôi hy vọng các cầu thủ Việt Nam sẽ trưởng thành hơn và tiến ra thế giới”.