Các đội tuyển nữ Đông Nam Á khó vượt qua vòng loại Olympic 2024

Ở vòng loại thứ 2 nội dung bóng đá nữ Olympic Paris 2024 khu vực châu Á, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đội Nhật Bản, Uzbekistan và Ấn Độ.

Sau trận thua Uzbekistan 0-1 tối qua (26/10), đội bóng của HLV Mai Đức Chung hầu như không còn cơ hội vượt qua vòng loại.

Đội tuyển nữ Việt Nam thua Uzbekistan tối qua (Ảnh: UFA).

Theo điều lệ của vòng loại nội dung bóng đá nữ Olympic, đội đứng đầu các bảng đấu (tổng cộng có 3 bảng thuộc vòng loại thứ 2), cùng đội đứng nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ lọt vào vòng loại thứ 3.

Sau khi thua Uzbekistan, đội tuyển nữ Việt Nam khó giành được vị trí nhì bảng, trong khi ngôi đầu bảng C vòng loại thứ 2 gần như sẽ thuộc về Nhật Bản (cựu vô địch thế giới).

Hai đại diện khác của bóng đá nữ Đông Nam Á hiện diện ở vòng loại thứ 2 gồm Philippines (bảng A) và Thái Lan (bảng B).

Thái Lan rơi vào bảng B rất nặng, với sự hiện diện của Trung Quốc, Triều Tiên và Hàn Quốc (Ảnh: Daily News).

Thái Lan rơi vào bảng đấu rất nặng, gồm Trung Quốc, Triều Tiên và Hàn Quốc. Ở trận ra quân vào chiều qua, Thái Lan thua đậm Hàn Quốc 1-10. Về lý thuyết, Hàn Quốc yếu hơn so với Triều Tiên và Trung Quốc, nên đội nữ Thái Lan hầu như không còn hy vọng trong các trận còn lại.

Với Philippines, họ cùng bảng với Australia, Iran và Đài Loan (Trung Quốc). Trong bảng đấu này, Australia mạnh nhất, khả năng có ngôi đầu bảng. Philippines có thể nhắm vào vị trí nhì bảng A.

Nhưng ngay cả khi đó, Philippines vẫn khó tranh vé vớt, bởi họ còn phải so kè chỉ số với các đội nhì bảng B và C, có thể là Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc (thuộc bảng B) và Uzbekistan (thuộc bảng C).

Đặt trường hợp Philippines giành được vé vớt vào lọt vào vòng loại thứ 3, họ vẫn khó qua được giai đoạn này. Ở vòng loại thứ 3, chỉ còn 4 đội. 4 đội bóng này chia thành hai cặp đấu loại trực tiếp. Khi đó, đối thủ của Philippines có thể là Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc, Australia hoặc Trung Quốc.

Không có cơ hội dành cho Philippines nếu đụng độ một trong 5 đại diện của các cường quốc bóng đá nữ tại châu Á nêu trên (châu Á chỉ có tổng cộng 2 suất tham dự nội dung bóng đá nữ Olympic Paris 2024).