Các đội bóng Đông Nam Á gặp đối thủ mạnh ở vòng 1/8 Asiad 19

Ba đội bóng đá nam Đông Nam Á vào vòng 1/8 Asiad 19 tại Hàng Châu (Trung Quốc) gồm Myanmar (bảng A), Thái Lan (bảng E) và Indonesia (bảng F). Cả ba đội này đều vào vòng trong với vé vớt, dành cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất ở các bảng.

Sau khi vượt qua vòng bảng, điều không may cho các đội bóng đến từ Đông Nam Á là họ toàn gặp đối thủ rất mạnh ở vòng 1/8.

Olympic Thái Lan đụng Iran ở vòng 1/8 (Ảnh: Daily News).

Cụ thể, Olympic Thái Lan sẽ đụng độ Iran ở vòng trong. Iran là đội nhất bảng B, bảng đấu của Olympic Việt Nam. Trong khi đó, Thái Lan vào vòng 1/8 với tư cách đội thứ 3 bảng E và là đội xếp hạng 3 có thành tích tốt thứ 3 ở vòng bảng (có 4 đội xếp thứ 3 được lọt vào vòng 1/8).

Đối thủ Olympic Myanmar chưa được chính thức xác định, nhưng đó sẽ là đội đầu bảng D. Nhiều khả năng sẽ là Olympic Nhật Bản. Đội bóng xứ sở mặt trời mọc vẫn còn trận đấu với Palestine tối 25/9.

Dù vậy, chỉ cần Nhật Bản hòa trận này, họ sẽ đứng đầu bảng D. Đây là kết quả không nằm ngoài tầm với của Nhật Bản, trong khi Palestine đã vào vòng 1/8, họ không dại gì bung sức trước đối thủ mạnh hơn hẳn họ.

Tương tự như thế là trường hợp của Indonesia. Đội bóng xứ sở vạn đảo vào vòng 1/8 với tư cách đội thứ 3 bảng F, đồng thời là đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất vòng bảng.

Indonesia có thể gặp Uzbekistan ở vòng 1/8 (Ảnh: CNN Indonesia).

Olympic Indonesia chưa chính thức biết tên đối thủ của họ ở vòng trong, nhưng đó sẽ là đội đầu bảng C.

Khả năng cao đội đầu bảng C sẽ là Uzbekistan. Giống như Nhật Bản ở bảng D, Uzbekistan chỉ cần hòa Hong Kong (Trung Quốc) ở lượt đấu cuối vào chiều 25/9, họ sẽ nhất bảng, trong khi Hong Kong không phải là đối thủ của Uzbekistan (bảng C chỉ có hai đội, do Syria và Afghanistan đã bỏ cuộc).

Điểm chung giữa Iran, Nhật Bản và Uzbekistan ở chỗ họ rất mạnh, đều là những ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch nội dung bóng đá nam Asiad 19. Cả ba đến từ những nền bóng đá hàng đầu châu Á, nên họ mạnh hơn thấy rõ so với các đội Đông Nam Á.

Việc các đội Đông Nam Á gồm Thái Lan, Myanmar và Indonesia đụng độ hoặc có khả năng cao phải đụng độ những đội mạnh nhất châu Á cũng là điều dễ hiểu. Cả ba đội bóng Đông Nam Á đều vào vòng 1/8 bằng vé vớt, nên họ phải gặp các đội nhất bảng, các đội mạnh nhất giải không thể tránh khỏi.