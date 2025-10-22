Cá cược thể thao trên thế giới: Muôn hình vạn trạng

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản góp ý Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 06/2017 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế do Bộ Tài chính soạn thảo.

Mô hình cá cược thể thao ở từng quốc gia và vùng lãnh thổ không giống nhau (Ảnh: Observer).

Thực tế, việc cá cược thể thao không phải là vấn đề mới ở trên thế giới. Tuy nhiên, nó vẫn xuất hiện nhiều quan điểm khác nhau, tùy theo từng quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đặc biệt, nhiều quốc gia đạo Hồi đã cấm tuyệt đối cá cược thể thao. Họ cho rằng vấn đề này là hành vi không thể chấp nhận được về mặt đạo đức. Các quốc gia cấm triệt để có thể kể đến như Algeria, Saudi Arabia, Libya, UAE, Thổ Nhĩ Kỳ... Ngay cả các quốc gia theo đạo Hồi ở Đông Nam Á như Brunei cũng cấm triệt để vấn đề này.

Brunei thực thi chính sách cấm tham gia cá cược thể thao nghiêm ngặt nhất trên thế giới. Họ cấm mọi hình thức chơi cờ bạc theo đạo luật vào năm 2024. Brunei cũng chưa bao giờ cân nhắc về ý tưởng xây dựng thị trường cá cược do Nhà nước quản lý.

Các quốc gia khác không theo đạo Hồi nhưng cũng cấm tuyệt đối cá cược thể thao là Trung Quốc, Triều Tiên và Cuba. Tại Trung Quốc, nếu muốn “thử vận may”, bạn chỉ có hai lựa chọn là tham gia xổ số phúc lợi và xổ số thể thao. Tuy nhiên, Chính phủ Trung Quốc cũng quy định rất nghiêm ngặt, dù cho nguồn thu của hai loại hình này khá lớn.

Theo số liệu vào tháng 5 năm nay của Bộ Tài chính Trung Quốc, doanh thu từ hai mô hình xổ số này lên tới khoảng 57 tỷ nhân dân tệ (khoảng 7,95 tỷ USD), tăng 19,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu từ xổ số thể thao tăng vọt 26% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 38,51 tỷ nhân dân tệ (5,4 tỷ USD).

Phần lớn các quốc gia châu Âu cho phép cá cược thể thao dưới khuôn khổ cấp phép. Nhà điều hành phải đăng ký, áp dụng quy tắc trách nhiệm xã hội, thực hiện KYC/AML (xác minh danh tính & chống rửa tiền) và tuân thủ giới hạn quảng cáo. Họ giới hạn chỉ có những người 18 tuổi trở lên mới được tham gia đặt cược.

Vương quốc Anh là một trong những thị trường sôi động nhất thế giới, với khoảng 43% người Anh tham gia đặt cược hàng tháng. Điều này dễ hiểu khi giải Ngoại hạng Anh đang là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Hơn nữa, các nhà cái ở Anh luôn nghĩ ra nhiều hình thức đặt cược độc đáo để thu hút người chơi.

Các trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh diễn ra sôi động và thu hút được nhiều sự chú ý (Ảnh: Getty).

Ngành cá cược thể thao của Vương quốc Anh tạo ra doanh thu 14 tỷ bảng Anh mỗi năm. Tuy nhiên, họ cũng tìm cách bảo vệ người chơi, tránh tình trạng “khát nước”, tán gia bại sản vì cá cược.

Ủy ban cờ bạc Vương quốc Anh ra đời vào năm 2005 với mục đích quản lý các hoạt động liên quan tới cờ bạc và cá cược. Trong đó, đạo luật cờ bạc ra đời năm 2005 với những điểm mấu chốt là ngăn chặn tội phạm liên quan tới cờ bạc, đảm bảo sự công bằng, bảo vệ những người dễ bị tổn thương (đặc biệt là trẻ em).

Trong khi đó, ở Đức, Hiệp ước liên bang Đức về cờ bạc (ISTG) đã ra đời với mục đích quản lý hoạt động cờ bạc trực tuyến tại Đức trên tất cả 16 tiểu bang. Họ cũng có quy định nghiêm ngặt với người chơi như:

Giới hạn tiền cược chỉ khoảng 1.000 euro mỗi tháng (khoảng 30,6 triệu đồng). Con số này có thể tăng thêm theo yêu cầu, nếu người chơi chứng minh được thu nhập. Tất cả dữ liệu của người chơi được ghi lại và xác minh thường xuyên.

Các đơn vị mở dịch vụ cá cược thể thao phải được Nhà nước cấp phép và chịu sự quản lý.

Không cho phép trẻ em dưới 18 tuổi tham gia hoạt động cá cược với bất kỳ hình thức nào.

Hệ thống ngăn chặn người chơi tham gia vào quá nhiều trò may rủi, với nhiều nhà cung cấp dịch vụ khác nhau để tránh “khát nước”.

Người chơi có thể bị cấm tham gia nếu có tình trạng “khát nước”, nhằm giúp họ tránh khỏi hậu quả của nghiện cờ bạc. Các nhà cung cấp dịch vụ bắt buộc phải sử dụng hệ thống cấm của trung tâm OASIS.

Tương tự, ở Pháp, việc makerting cá cược thể thao sẽ bị giới hạn. Ngoài ra, các nhà cung cấp dịch vụ bắt buộc phải có hệ thống ngăn chặn người chơi “quá đà”. Mức cược tối đa cũng được quy định tùy thuộc vào từng bên cung cấp và từng loại hình.

Ở Mỹ, tình trạng cá cược thể thao được “nới lỏng” hơn so với châu Âu. Có 38 tiểu bang (cộng với Washington D.C. và Puerto Rico) cung cấp dịch vụ cá cược thể thao hợp pháp dưới một số hình thức. Có 30 tiểu bang cho phép cá cược thể thao trực tuyến thông qua ứng dụng điện thoại thông minh hoặc trang web. Washington D.C. và Puerto Rico cũng cho phép cá cược trực tuyến.

Năm 2018, Tòa án Tối cao đã bãi bỏ Đạo luật PASPA, lệnh cấm cá cược thể thao cấp liên bang. Phán quyết này cho phép mỗi tiểu bang tự quyết định liệu có muốn hợp pháp hóa cá cược thể thao trong phạm vi biên giới của mình hay không.

Tiểu bang Mississippi cho phép cá cược thể thao qua ứng dụng nhưng chỉ tại các sòng bạc được cấp phép. Montana cung cấp dịch vụ cá cược trực tiếp thông qua máy xổ số và một ứng dụng chỉ hoạt động tại các địa điểm Sports Bet Montana được ủy quyền. Trong khi đó Alabama, Alaska , California, Georgia , Hawaii, Idaho , Minnesota, Oklahoma, South Carolina, Texas và Utah là những tiểu bang không cho phép cá cược thể thao hoạt động.

Có 25 tiểu bang cấm tuyệt đối các vận động viên và người có liên quan tham gia cá cược thể thao để đảm bảo tính công bằng. Do từng bang quy định riêng nên có những bang cho cược rất lớn nhưng có một vài bang lại có hạn chế. Các tiểu bang Arizona, Arkansas, Colorado, Connecticut, Florida… chỉ cho phép người từ 21 tuổi trở lên tham gia cá cược.

Theo số liệu mới nhất, tổng doanh thu của ngành cá cược thể thao ở Mỹ lên tới 47,28 tỷ USD, trong đó các nhà cung cấp nộp thuế gần 9,5 tỷ USD. Đó là con số khổng lồ. New York tạo ra doanh thu lớn nhất với 6,7 tỷ USD. Tiếp đến là New Jersey với 5,1 tỷ USD.

Tóm lại, không có giới hạn chuẩn nào liên quan tới cá cược thể thao trên toàn cầu. Từng quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ có quy định riêng, hạn mức riêng để kiểm soát người chơi cũng như mang tới doanh thu tối đa.