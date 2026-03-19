Alcaraz được khuyên rút lui khỏi một số giải đấu

Chú của Rafael Nadal, ông Toni Nadal mới đây đã bình luận rằng với sự mệt mỏi lộ rõ ở Indian Wells Master 2026, Carlos Alcaraz nên cân nhắc rút khỏi một số giải đấu để tập trung thể lực cho các giải quan trọng hơn.

HLV Toni Nadal chia sẻ: “Alcaraz đã thi đấu tối đa khoảng 17 trên tổng số 18 trận ở tất cả những giải đấu cậu ấy tham dự. Sự mệt mỏi đã thể hiện rõ ở các pha bóng đòi hỏi thể lực. Tôi biết Alcaraz đang tranh vị trí số một với Sinner nhưng sẽ tốt hơn nếu cậu ấy bỏ bớt một số giải đấu năm nay".

Alcaraz muốn vô địch Miami Open 2026 để xây chắc vị trí số một thế giới (Ảnh: ATP).

Alcaraz trải qua mùa giải 2026 cực kỳ thăng hoa với phong độ gần như không thể cản phá, với đỉnh cao là chức vô địch Australian Open 2026. Ở Indian Wells Masters 2026, Alcaraz lần lượt vượt qua Grigor Dimitrov, Arthur Rinderknech, Casper Ruud và Cameron Norrie để tiến vào bán kết.

Tuy nhiên, ngôi sao người Tây Ban Nha thua Daniil Medvedev ở bán kết và lỡ hẹn với chức vô địch Indian Wells Masters 2026 tại Mỹ. Thất bại này khiến chuỗi trận thắng liên tiếp của Alcaraz năm 2026 dừng lại ở con số 16.

Theo kết quả bốc thăm Miami Open 2026, Alcaraz có thể chạm trán Fonseca hoặc Marozsan (vòng 2), Sebastian Korda (vòng 3) và hạt giống số 14 Karen Khachanov (vòng 4). Thử thách thực sự đến với Alcaraz khi anh đối mặt các đối thủ tiềm năng là hạt giống số 6 Taylor Fritz (tứ kết) và hạt giống số 4 Lorenzo Musetti (bán kết), trước khi hướng đến trận chung kết trong mơ với Jannik Sinner.

Miami Open 2026 diễn ra tại Mỹ từ ngày 19/3 đến 31/3. Tay vợt từng 6 lần vô địch giải đấu này Novak Djokovic cùng Holger Rune, Tallon Griekspoor, Lorenzo Sonego, Jaume Munar và Shang Juncheng vắng mặt do chấn thương.