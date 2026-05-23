Bruno Fernandes đã trải qua mùa giải vô cùng đáng nhớ với Man Utd mùa giải này. Dù CLB có nhiều biến động (HLV Amorim bị sa thải ở giữa mùa) nhưng tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn thi đấu ổn định xuyên suốt mùa giải.

Bruno Fernandes nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải Ngoại hạng Anh (Ảnh: Ban tổ chức).

Tính tới trước vòng đấu cuối cùng, Bruno Fernandes đang là vua kiến tạo ở giải đấu cao nhất nước Anh với 20 đường chuyền thành bàn. Chỉ cần thêm một đường kiến tạo, ngôi sao sinh năm 1994 sẽ đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ có nhiều đường chuyền thành bàn nhất trong một mùa giải.

Ngoài 20 đường kiến tạo, Bruno Fernandes còn đóng góp 8 bàn thắng cho Man Utd ở mùa giải này. Anh cũng thống trị về số đường kiến tạo cơ hội (132 đường) ở giải Ngoại hạng Anh, nhiều hơn 43 cơ hội so với người xếp sau là Dominik Szoboszlai của Liverpool.

Sự tỏa sáng của Bruno Fernandes góp công giúp CLB thành Manchester tạo ra sức bật lớn. Từ chỗ ngấp nghé khu vực xuống hạng ở mùa trước, “Quỷ đỏ” xếp thứ ba chung cuộc và giành vé tham dự Champions League mùa tới.

Bruno Fernandes đã trải qua mùa giải thành công rực rỡ cùng Man Utd (Ảnh: Getty).

Bruno Fernandes đã vượt qua hàng loạt đối thủ khác như Declan Rice, Gabriel, David Raya (Arsenal), Haaland, Semenyo (Man City), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) và Igor Thiago (Brentford) để được vinh danh ở giải thưởng cao quý này.

Trước đó, tiền vệ người Bồ Đào Nha cũng nhận danh hiệu xuất sắc nhất mùa giải 2025-2026 do Hiệp hội Nhà báo bóng đá Anh (FWA) bình chọn. Anh đang hướng tới thâu tóm nốt danh hiệu xuất sắc nhất mùa do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh bình chọn.