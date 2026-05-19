Trọng tài mắc sai lầm khi công nhận bàn thắng phạm luật của Man Utd

Tình huống tranh cãi diễn ra ở phút 55 trong trận đấu giữa Man Utd và Nottingham Forest ở vòng 37 giải Ngoại hạng Anh vào ngày 17/5. Bryan Mbeumo khống chế bóng trong vùng cấm trước khi tung cú dứt điểm. Sau đó, bóng bật ra đúng vào vị trí của Matheus Cunha. Cầu thủ người Brazil đã dễ dàng ghi bàn cho “Quỷ đỏ”.

Tình huống Mbeumo chạm tay trước khi Man Utd ghi bàn thứ hai vào lưới Nottingham Forest (Ảnh chụp màn hình).

Tổ VAR nghi ngờ Mbeumo đã để bóng chạm tay trong quá trình xử lý bóng. Họ đã yêu cầu trọng tài Michael Salisbury ra đường biên xem lại tình huống. Tuy nhiên, sau đó, trọng tài chính vẫn công nhận bàn thắng của Man Utd.

Tới hôm nay (19/5), Giám đốc điều hành cơ quan trọng tài Anh (PGMO), Howard Webb, khẳng định trọng tài Michael Salisbury đã xử lý sai. Cụ thể, mặc dù bóng bật đùi của Mbeumo bật lên tay nhưng tiền đạo của Man Utd đã dùng tay để khống chế bóng và tạo lợi thế rõ ràng cho pha dứt điểm tiếp theo.

Cựu danh thủ Man Utd, Gary Neville đã gọi quyết định xử lý của trọng tài là “một cú sốc”. Trong khi đó, Alan Shearer khẳng định đó là “quyết định đáng hổ thẹn”.

HLV Vitor Pereira của Nottingham Forest đã yêu cầu gặp gỡ các quan chức ở giải Ngoại hạng Anh để làm rõ tình huống này. Ông khẳng định: “Đối với tôi, đó là lỗi chạm tay rất rõ ràng. Thật đáng tiếc khi bàn thắng của Man Utd không bị hủy bỏ. Chúng ta không biết trọng tài sẽ bắt lỗi chạm tay khi nào.

Man Utd đã chắc chắn có vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh (Ảnh: Getty).

Tôi nghĩ điều quan trọng là phải có một cuộc họp với tất cả các bên liên quan và cố gắng hiểu rõ các quy tắc, các quyết định. Bởi lẽ, nhiều HLV ở giải Ngoại hạng Anh vẫn nghi ngờ về quyết định của các trọng tài”.

Với chiến thắng trước Nottingham Forest, Man Utd đã chắc chắn có vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh. Họ đang có 68 điểm, nhiều hơn đội xếp thứ 4 là Aston Villa 6 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 1 vòng. Ở vòng đấu cuối, Man Utd sẽ có chuyến làm khách tới sân của Brighton.