Man Utd chính thức bổ nhiệm HLV Michael Carrick

Sau khi gây ấn tượng trong thời gian tạm quyền dẫn dắt Man Utd từ tháng 1, HLV Michael Carrick đã được trao hợp đồng dài hạn. CLB thành Manchester xác nhận ký hợp đồng có thời hạn tới năm 2028 với chiến lược gia người Anh.

HLV Carrick ký hợp đồng với Man Utd (Ảnh: Man Utd).

Cựu tiền vệ 44 tuổi của Man Utd đã giúp đội bóng giành vé tham dự Champions League mùa giải tới khi xếp thứ 3 chung cuộc ở giải Ngoại hạng Anh. Dưới thời HLV Carrick, “Quỷ đỏ” thắng 11/16 trận ở giải đấu này.

Chia sẻ sau khi ký hợp đồng với Man Utd, HLV Carrick cho biết: “Ngay từ khi đặt chân đến đây 20 năm trước, tôi đã cảm nhận được sự kỳ diệu của Man Utd. Việc gánh vác trách nhiệm dẫn dắt CLB đặc biệt này khiến tôi vô cùng tự hào.

Trong suốt thời gian qua, nhóm cầu thủ Man Utd đã cho thấy sự kiên cường, tinh thần đoàn kết và quyết tâm lớn. Giờ là lúc chúng ta cùng tiến về phía trước, với tham vọng và mục tiêu rõ ràng. Man Utd và những người hâm mộ tuyệt vời xứng đáng được cạnh tranh cho những danh hiệu lớn nhất một lần nữa”.

Ở mùa giải này, HLV Carrick đã gây tiếng vang lớn khi hạ gục hàng loạt CLB ở nhóm đầu như Man City, Arsenal, Liverpool, Chelsea và Aston Villa. Bên cạnh đó, ông cũng được lòng các cầu thủ khi xây dựng văn hóa chiến thắng ở Carrington. Nhiều người trong cuộc mô tả Man Utd đã có sự thay đổi “rất lớn và tích cực” so với thời HLV Ruben Amorim.

HLV Carrick rất được lòng các cầu thủ Man Utd (Ảnh: Getty).

Ban lãnh đạo Man Utd rất ấn tượng với cách HLV Carrick và đội ngũ của ông nhanh chóng thích nghi và đảm nhận vai trò mới. Điểm cộng khác của HLV người Anh là rất quan tâm tới đội trẻ Man Utd, khác hẳn so với thời HLV Amorim.

Quá trình đánh giá HLV Carrick được cho là “kín đáo và kỹ lưỡng” do giám đốc bóng đá Jason Wilcox dẫn đầu. Ông đã “nâng lên đặt xuống” nhiều ứng cử viên, trước khi quyết định lựa chọn Carrick. Giám đốc điều hành Omar Berrada và hội đồng quản trị của Man Utd đều thống nhất với quyết định trao thêm cơ hội cho HLV người Anh.

Ông Jason Wilcox cho biết: “Michael hoàn toàn xứng đáng với cơ hội tiếp tục dẫn dắt Man Utd. Trong thời gian ông ấy đảm nhậm vai trò tạm quyền, Man Utd đã có những kết quả tích cực, không chỉ ở sân cỏ mà hơn thế nữa là cách tiếp cận phù hợp với các giá trị, truyền thống và lịch sử của CLB.

Thành tích giúp Man Utd trở lại Champions League của HLV Carrick không thể bị đánh giá thấp. Ông ấy đã tạo dựng được mối quan hệ gắn bó mạnh mẽ với các cầu thủ và có thể tự hào về văn hóa chiến thắng tại Carrington cũng như trong phòng thay đồ, điều mà chúng tôi tiếp tục xây dựng”.

Cùng với HLV Carrick, các trợ lý như Steve Holland, Jonathan Woodgate, Jonny Evans và Travis Binnion đều được trao hợp đồng mới ở Man Utd.