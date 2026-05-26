Bruno Fernandes công khai phản pháo huyền thoại Man Utd

Tiền vệ Bruno Fernandes của Man Utd đã thẳng thừng cáo buộc huyền thoại Roy Keane bịa đặt về hành trình anh phá kỷ lục kiến tạo tại Ngoại hạng Anh. Phát biểu này được đưa ra sau khi Fernandes đạt mốc 21 pha kiến tạo trong một mùa giải, vượt qua kỷ lục cũ của Thierry Henry và Kevin De Bruyne.

Fernandes nhận giải Cầu thủ kiến tạo xuất sắc nhất mùa 2025-26 tại Ngoại hạng Anh (Ảnh: Getty).

Cụ thể, Fernandes đã có pha kiến tạo thứ 21 cho Man Utd trong chiến thắng 3-0 trước Brighton vào chủ nhật vừa qua (24/5), khi anh dọn cỗ cho Patrick Dorgu ghi bàn. Một tuần trước đó, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã cân bằng kỷ lục cũ trong chiến thắng 3-2 của Man Utd trước Nottingham Forest.

Tuy nhiên, cựu đội trưởng Man Utd Roy Keane không mấy ấn tượng với thành tích này. Với phong cách thẳng thắn quen thuộc, ông cho rằng Fernandes đã đặt mục tiêu cá nhân lên trên lợi ích tập thể, đồng thời nhận định tiền vệ người Bồ Đào Nha là trung tâm của một “gánh xiếc”.

Trên podcast The Overlap, Keane phát biểu: "Sau trận gặp Forest, cậu ấy được phỏng vấn và nói rằng: "Có vài tình huống lẽ ra tôi nên dứt điểm, nhưng tôi lại chuyền bóng". Thật đáng ngạc nhiên. Làm sao tư duy của một cầu thủ lại có thể bước vào trận đấu chỉ để nghĩ về một kỷ lục cá nhân? Với tư duy như vậy, cậu ấy sẽ không thể giành danh hiệu cùng đội bóng".

Tuy nhiên, cựu đội trưởng Man Utd dường như đã nhầm lẫn nội dung phát biểu của Fernandes. Trên thực tế, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã nói: "Có lẽ hôm nay đã có vài thời điểm tôi nên chuyền bóng thay vì dứt điểm. Tôi rất vui với pha kiến tạo đó, nhưng hơn hết, tôi hạnh phúc vì chiến thắng và việc khép lại mùa giải theo cách tích cực".

Bruno Fernandes đóng vai trò quan trọng giúp Man Utd cán đích mùa giải ở vị trí thứ 3 Ngoại hạng Anh (Ảnh: Getty).

Khi được hỏi về những chỉ trích từ Keane, Fernandes đã lập tức phản pháo. "Tôi luôn nói rằng mình không ngại bị chỉ trích. Điều tôi không thích là khi người ta nói sai sự thật. Trong trường hợp của Roy Keane, những gì ông ấy nói đơn giản là không đúng. Hoặc ông ấy đã xem một cuộc phỏng vấn khác, hoặc ông ấy không thể nói rằng tôi đã phát biểu điều gì đó mà thực tế tôi chưa từng nói. May mắn là mọi thứ đều được ghi lại", Fernandes chia sẻ trên podcast The Diary of a CEO.

Fernandes tiếp tục: "Tôi chấp nhận việc ông ấy có thể thích hoặc không thích tôi với tư cách cầu thủ, hoặc với tư cách con người. Nhưng điều tôi không thích là việc ông ấy đặt những lời tôi chưa từng nói vào miệng tôi".

Phong độ xuất sắc của Fernandes mùa này đã góp phần giúp Man Utd kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba, mang về cho anh danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội Nhà báo Bóng đá cùng giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh.

Thậm chí, Fernandes còn khó chịu đến mức đã liên hệ với cựu HLV Ole Gunnar Solskjaer để xin số điện thoại của Keane nhằm trực tiếp giải quyết khúc mắc giữa hai người.

"Tôi luôn dành sự tôn trọng lớn cho Roy Keane, cho những gì ông ấy đã cống hiến cho CLB và những điều ông ấy từng nói. Nhưng điều tôi không thích là việc người khác tự diễn giải lời nói của tôi theo cách không đúng sự thật", Fernandes cho biết.