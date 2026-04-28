Bruno Fernandes san bằng kỷ lục của Ronaldo tại Man Utd

Đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Michael Carrick đã giành chiến thắng quan trọng trước Brentford trên sân nhà Old Trafford diễn ra rạng sáng nay (28/4, giờ Việt Nam) để củng cố vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League với 61 điểm sau 34 vòng đấu, hơn Liverpool và Aston Villa lần lượt đang xếp thứ 4 và thứ 5 đúng một trận thắng.

Pha kiến ​​tạo của Fernandes cho Sesko là pha kiến ​​tạo thứ 19 của anh ấy tại Premier League mùa này (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý, đội trưởng Bruno Fernades tiếp tục thể hiện vai trò thủ lĩnh khi góp công vào cả hai bàn thắng cho đội nhà. Phút thứ 11, Fernandes có pha đá phạt góc tốt để Harry Maguire đánh đầu ngược cho Casemiro ghi bàn mở tỷ số.

Fernandes lại một lần nữa có mặt để kiến ​​tạo cho Benjamin Sesko ghi bàn thắng ấn định tỷ số hai phút trước giờ nghỉ giải lao, sau một pha phản công chớp nhoáng của Man Utd. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã kiến tạo bàn thắng thứ 19 ở sân chơi số một nước Anh mùa giải này.

Cầu thủ 31 tuổi này tiến gần hơn một bước đến kỷ lục 20 pha kiến ​​tạo tại Premier League do Kevin De Bruyne và Thierry Henry nắm giữ. Cả hai kỷ lục này đều được thiết lập khi bộ đôi này thi đấu cho Man City và Arsenal, những đội bóng mạnh hơn nhiều so với Man Utd thời điểm hiện tại.

Bruno Fernandes chỉ còn thiếu một pha kiến ​​tạo nữa để san bằng kỷ lục kiến ​​tạo mọi thời đại của Premier League (Ảnh: Reuters_).

Điều này cũng giúp Fernandes trở thành cầu thủ đầu tiên của "Quỷ đỏ" kể từ Robin van Persie mùa 2012/13 ghi bàn hoặc kiến ​​tạo trong 7 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh.

Với pha kiến tạo bàn thắng mới nhất, Fernandes đã nâng tổng số pha lập công và kiến ​​tạo của mình cho Man Utd tại giải Ngoại hạng Anh lên 140 - một thành tích hoàn hảo với 70 bàn thắng và 70 pha kiến ​​tạo.

Đó là con số tương đương với người đồng hương và biểu tượng của câu lạc bộ, Cristiano Ronaldo, với 103 bàn thắng và 37 pha kiến ​​tạo trong hai giai đoạn thi đấu cho đội chủ sân Old Trafford.

Hồi tháng 3, Fernandes cũng đã vượt qua kỷ lục 15 pha kiến ​​tạo trong một mùa giải của David Beckham tại Man Utd (được thiết lập vào mùa giải 1999-2000). Thành tích của ngôi sao Bồ Đào Nha trên mọi đấu trường thậm chí còn ấn tượng hơn, với tổng cộng 106 bàn thắng và 106 pha kiến ​​tạo.

Bruno Fernandes đang là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League và đối thủ chính của anh dường như là Declan Rice của Arsenal.

Sau trận thắng Brentford 2-1, khi được hỏi liệu Fernandes có xứng đáng nhận các giải thưởng cuối mùa giải hay không, HLV Michael Carrick thẳng thắn bày tỏ: “Hy vọng là có. Cậu ấy xứng đáng nhận được nó.

Tầm ảnh hưởng mà Fernandes tạo ra và những khoảnh khắc mà cậu ấy kiến ​​tạo thực sự ấn tượng. Tôi nghĩ, dù đó là kiến ​​tạo hay ghi bàn thì tầm ảnh hưởng của cậu ấy trong đội bóng rất lớn. Bruno đã có một mùa giải tuyệt vời. Điều đó là không thể phủ nhận. Và tối nay cậu ấy lại có một màn trình diễn xuất sắc nữa".

Ở vòng đấu tiếp theo, Man Utd sẽ đụng độ kình địch Liverpool và nếu chiến thắng, đội chủ sân Old Trafford sẽ chắc chắn giành suất dự Champions League mùa tới.