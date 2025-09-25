Huấn luyện viên Mai Đức Chung được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động

Sáng 25/9, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV (2025-2030).

Tới dự đại hội có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, lãnh đạo Bộ VH-TT&DL, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ cùng hơn 300 đại biểu là điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu tại đại hội (Ảnh: Trần Huấn).

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long khẳng định, đóng góp vào phong trào thi đua và những thành tựu rực rỡ của đất nước có vai trò tích cực của Bộ, ngành VH-TT&DL với nhiều thành tích quan trọng.

Theo Phó Thủ tướng, các thành tựu nổi bật là: Tiếp tục chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ “làm văn hóa” sang “quản lý nhà nước về văn hóa”. Thể chế, cơ chế, chính sách về văn hóa, thể thao, du lịch được bổ sung, phát triển mới, ngày càng hoàn thiện, toàn diện, sâu sắc hơn; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tương đối hoàn chỉnh với 433 văn bản quy phạm pháp luật.

Công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và di sản văn hóa đạt nhiều kết quả, nhiều sự kiện văn hóa lớn tổ chức thành công, huy động được sự tham gia đông đảo của quần chúng nhân dân.

Nhiều di sản văn hóa có giá trị của Việt Nam được UNESCO công nhận và ghi danh. Hệ thống thiết chế văn hóa đã cơ bản được hình thành từ Trung ương đến địa phương, góp phần thu hẹp dần khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, miền.

Các ngành công nghiệp văn hóa tiếp tục phát triển. Các hoạt động đối ngoại về văn hóa, thể thao và du lịch, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và nền văn hóa nghệ thuật Việt Nam ra nước ngoài tiếp tục được đẩy mạnh.

Du lịch phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, trong những năm gần đây đều phát triển vượt chỉ tiêu đề ra, được đánh giá là điểm sáng kinh tế; trong 8 tháng đầu năm 2025, tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt gần 14 triệu lượt, tăng gần 22% so với cùng kỳ năm 2024; tổng thu ước đạt trên 700.000 tỷ đồng.

Du lịch Việt Nam nhiều lần nhận giải thưởng quốc tế từ các tổ chức quốc tế uy tín trên toàn cầu.

Thể thao quần chúng tiếp tục phát triển mạnh, lan tỏa ở các lứa tuổi, trên các vùng miền. Thể thao thành tích cao đạt được một số kết quả tích cực.

Chỉ số hạnh phúc năm 2025 tăng 8 bậc so với năm 2024; Chỉ số phát triển con người của Việt Nam được cải thiện rõ rệt, cao hơn nhiều so với các nước có cùng mức thu nhập.

Đặc biệt, Bộ đã phối hợp tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn của đất nước như: Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long khẳng định rằng, đại hội vinh danh 300 gương điển hình tiên tiến - những người không chỉ đã trở thành niềm tự hào của ngành VH-TT&DL - mà còn góp phần làm rạng danh đất nước, là nguồn cổ vũ, khích lệ các tầng lớp nhân dân tiếp tục hăng hái thi đua, lập nhiều thành tích hơn nữa trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL - chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Trần Huấn).

Tại đại hội, ông Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL - cho biết, trong lời kêu gọi thi đua ái quốc, Bác Hồ đã căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

Lời kêu gọi đó đã trở thành mệnh lệnh trái tim, là tiếng gọi thiêng liêng thổn thức mỗi một cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành nỗ lực thi đua và đạt được nhiều kết quả.

Bộ trưởng cho biết, trong 5 năm qua, Bộ đã trình khen gần 400 Huân chương Lao động, gần 800 Bằng khen của Thủ tướng, 26 tập thể được tặng cờ thi đua của Chính phủ.

Chủ tịch nước trao tặng 16 Giải thưởng Hồ Chí Minh, 112 Giải thưởng Nhà nước, 124 Nghệ sĩ nhân dân, 268 Nghệ sĩ ưu tú, 65 Nghệ nhân nhân dân, 563 Nghệ nhân ưu tú.

Đặc biệt, tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành, Bộ vinh dự được trao Huân chương Lao động hạng Nhất - phần thưởng cao quý ghi nhận thành tích xuất sắc giai đoạn 2021-2025 và rất nhiều hình thức khen thưởng khác từ Trung ương tới cơ sở.

Bộ trưởng khẳng định, Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV của Bộ VH-TT&DL diễn ra trong bối cảnh Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị đã và đang triển khai đồng bộ những quyết sách mang tính lịch sử, đột phá chiến lược để đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng.

"Đặc biệt, tới đây, trên cơ sở tham mưu đề xuất của Bộ, Bộ Chính trị sẽ ban hành Nghị quyết về chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết ra đời chính là nền tảng, động lực mạnh mẽ hơn nữa để Bộ và ngành VH-TT&DL phát triển vững mạnh", ông Hùng khẳng định.

Tại sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng đã trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho ông Mai Đức Chung - Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Tại đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho ông Mai Đức Chung (Ảnh: Trần Huấn).

Chia sẻ cảm xúc tại đại hội, HLV Mai Đức Chung bày tỏ sự vui mừng và vinh dự khi nhận được phần thưởng cao quý.

"Trong cuộc đời, tôi chưa từng dám nghĩ đến sẽ được nhận thành tựu cao quý nhất của đất nước dành cho mình. Tôi rất biết ơn Đảng, Chính phủ, các cơ quan Ban ngành, Bộ VH-TT&DL, Cục Thể dục - Thể thao Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, cùng tất cả những người hâm mộ bóng đá trong, ngoài nước và đặc biệt là Đội tuyển Bóng đá nữ đã ủng hộ tôi rất nhiều trong thời gian qua để có thành tích như ngày hôm nay.

Có thể về mặt sức khỏe, tôi không được như trước, nhưng với tất cả những gì đang có, tôi luôn nhắc nhở bản thân phải tích cực hơn, làm hết khả năng để cùng các thành viên đội tuyển đạt được nhiều thành tích hơn nữa, xứng đáng với danh hiệu này", ông Chung xúc động chia sẻ.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long và Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 3 tập thể: Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Di sản Văn hóa và Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long và Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trao cờ thi đua của Chính phủ cho 3 tập thể xuất sắc (Ảnh: Trần Huấn),

Tại đại hội, 21 tập thể và 57 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác giai đoạn 2021-2025 cũng đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL.

Tại đại hội, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cũng đã phát động Phong trào thi đua yêu nước của Bộ VH-TT&DL giai đoạn 2025-2030.