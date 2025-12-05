Bốc thăm World Cup 2026: FIFA trao giải cho Tổng thống Donald Trump

Tính tới thời điểm này, 42 đội bóng đã được xác định gồm:

CONCACAF (6 đội): Mỹ, Mexico, Canada (chủ nhà), Haiti, Curacao, Panama.

Châu Á (8 đội): Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan, Saudi Arabia, Qatar.

Nam Mỹ (6 đội): Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay.

Châu Âu (12 đội): Anh, Pháp, Croatia, Na Uy, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Đức, Thụy Sĩ, Scotland, Tây Ban Nha, Áo, Bỉ.

Châu Đại Dương (1 đội): New Zealand.

Châu Phi (9 đội): Ai Cập, Senegal, Nam Phi, Cape Verde, Morocco, Bờ Biển Ngà, Algeria, Tunisia, Ghana.

Ngoài ra, 6 suất còn lại sẽ được xác định thông qua vòng play-off diễn ra vào tháng 3 năm sau. Cụ thể, 16 đội bóng châu Âu sẽ tham dự vòng play-off để chọn ra 4 suất. Trong đó gồm 12 đội nhì bảng là Slovakia, Kosovo, Đan Mạch, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, CH Ireland, Ba Lan, Bosnia, Italy, Xứ Wales, Albania và CH Séc. Ngoài ra, còn có 4 đội tham dự thông qua UEFA Nations League là Bắc Macedonia, Thụy Điển, Romania và Bắc Ireland.

Còn lại, 6 đội bóng là Iraq (châu Á), CHDC Congo (châu Phi), Jamaica, Suriname (CONCACAF), Bolivia (Nam Mỹ), New Caledonia (châu Đại Dương) sẽ thi đấu để xác định 2 suất tham dự World Cup 2026.

FIFA đã công bố nhóm hạt giống trong lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2026. Theo đó, nhóm hạt giống số 1 sẽ gồm 3 đội chủ nhà cùng với 9 đội bóng có thành tích tốt nhất trên bảng xếp hạng FIFA. Các nhóm 2, 3 và 4 sẽ được xác định dựa trên thứ hạng FIFA còn lại. Các nhóm hạt giống gồm:

Nhóm 1: Canada, Mỹ, Mexico, Tây Ban Nha, Argentina, Pháp, Anh, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Brazil, Bỉ, Đức

Nhóm 2: Croatia, Morocco, Colombia, Uruguay, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Senegal, Hàn Quốc, Ecuador, Áo, Australia.

Nhóm 3: Na Uy, Panama, Ai Cập, Algeria, Scotland, Paraguay, Tunisia, Bờ Biển Ngà, Uzbekistan, Qatar, Saudi Arabia, Nam Phi.

Nhóm 4: Jordan, Cape Verde, Ghana, Curacao, Haiti, New Zealand và 6 đội tham dự thông qua vòng play-off.

Nguyên tắc bốc thăm

FIFA sẽ tiến hành bốc thăm lần lượt từ nhóm 1 tới nhóm 4. 48 đội bóng được chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Như thông lệ, hai đội cùng một liên đoàn không thể nằm chung bảng, ngoại trừ UEFA, nơi mỗi bảng tối đa được phép có hai đội châu Âu. Quy tắc này nhằm đảm bảo sự đa dạng lục địa trong mỗi bảng đấu, đồng thời duy trì tính cạnh tranh và cân bằng giữa các đội tuyển.

Chủ nhà Mexico được ấn định vào bảng A và thi đấu trận khai mạc World Cup 2026 trên sân Azteca vào ngày 11/6/2026. Canada được xếp vào bảng B, còn Mỹ nằm ở bảng D.

Bên cạnh đó, FIFA sẽ áp dụng quy tắc mới để đảm bảo tính cạnh tranh cho cuộc đua vô địch. Theo đó, hai đội có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA là Tây Ban Nha và Argentina sẽ nằm ở hai nhánh khác nhau. Nếu giành ngôi đầu bảng, họ sẽ chỉ gặp nhau trong trận chung kết giải đấu. Tương tự, các đội xếp thứ 3 (Pháp) và thứ 4 (Anh) cũng nằm ở hai nhánh khác nhau.

Bảng tử thần dễ xuất hiện

Theo cách phân nhóm hạt giống của FIFA, bảng tử thần rất dễ xuất hiện. Nhiều đội bóng mạnh nhưng phải tham dự vòng play-off như Italy, Thụy Điển, Ba Lan, Đan Mạch, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mặc định nằm ở nhóm hạt giống số 4 nếu vượt qua vòng loại.

Những đối thủ này sẽ mang tới thách thức rất lớn cho các đội bóng. Tương tự, nhóm hạt giống số 2 có những đội sừng sỏ như Croatia, Uruguay, Colombia, Morocco, nhóm số 3 gồm Na Uy, Bờ Biển Ngà, Ai Cập, Scotland… cũng đều là đối thủ khá mạnh.

Một bảng tử thần gồm Brazil, Croatia, Bờ Biển Ngà, Italy (nếu vượt qua vòng loại) chắc chắn sẽ thu hút được nhiều sự chú ý. Hay tương tự, bảng đấu với sự xuất hiện của Tây Ban Nha, Uruguay, Na Uy, Ghana hứa hẹn sẽ mang tới sự cạnh tranh gay gắt.

World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11/6 đến ngày 19/7/2026.