Bốc thăm SEA Games: U22 Việt Nam chờ đại chiến Malaysia

Bầu không khí trước giờ bốc thăm môn bóng đá SEA Games

Lễ bốc thăm môn bóng đá SEA Games 33 diễn ra ở Divalux Resort & Spa Bangkok Suvarnabhumi vào lúc 10h45 hôm nay (19/10). Đây là sự kiện được mong chờ của bóng đá Đông Nam Á vào dịp cuối năm nay.

Theo kết quả phân nhóm hạt giống, U22 Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 1 cùng với U22 Thái Lan và U22 Indonesia (đương kim vô địch).

U22 Việt Nam quyết tâm hướng tới giành Huy chương vàng SEA Games 33 (Ảnh: Minh Quân).

Trong khi đó, nhóm hạt giống số hai gồm các đội bóng U22 Myanmar, U22 Malaysia và U22 Campuchia. Nhóm hạt giống số ba gồm U22 Timor Leste, U22 Philippines, U22 Lào và nhóm 4 chỉ có một đội là U22 Singapore.

Các đội bóng sẽ được bốc thăm vào ba bảng thi đấu vòng tròn tính điểm. Ba đội đầu bảng và đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất sẽ giành quyền lọt vào bán kết.

Kết quả phân nhóm hạt giống này có thể khiến U22 Việt Nam đụng độ với U22 Malaysia ngay từ vòng bảng. Trong thời gian qua, Malaysia là tâm điểm sự chú ý của bóng đá Đông Nam Á khi bị FIFA buộc tội vì sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch gian lận trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.

Các nhóm hạt giống môn bóng đá nam SEA Games 33 (Ảnh: Asean Football).

Dù Malaysia đã giành chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Việt Nam nhưng họ hoàn toàn có nguy cơ bị xử thua trong trận đấu này. Chính vì vậy, màn tái ngộ của đội trẻ Việt Nam và Malaysia có thể tạo ra nhiều cảm xúc.

Các trận đấu dự kiến diễn ra từ ngày 3/12 đến ngày 18/12. Vòng bảng tổ chức ở ba địa điểm là Bangkok, Songkhla và Chiang Mai. Từ vòng bán kết, các trận đấu tổ chức ở sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan). Môn bóng đá nam quy định các đội sử dụng đội hình U22 (cầu thủ sinh từ ngày 1/1/2003 trở đi) và không có suất cho cầu thủ quá tuổi.