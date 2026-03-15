Bayern Munich cầm hòa Leverkusen với 9 người trên sân

Bayern Munich hành quân tới sân BayArena với một đội hình sứt mẻ nghiêm trọng. Những trụ cột như Neuer, Davies hay Musiala đều vắng mặt, buộc HLV Vincent Kompany phải sử dụng thủ thành Sven Ulreich và để Harry Kane ngồi dự bị. Chính sự xáo trộn này đã khiến "Hùm xám" nhập cuộc đầy khó khăn.

Ngay phút thứ 6, Leverkusen đã cụ thể hóa lợi thế sân nhà bằng bàn mở tỷ số. Tận dụng sai lầm của đối thủ, Aleix Garcia xâm nhập vòng cấm và tung cú dứt điểm khẽ chạm chân hậu vệ Bayern Munich đổi hướng, khiến Ulreich hoàn toàn bất lực.

Khó khăn chồng chất khó khăn khi cuối hiệp một, Bayern Munich chỉ còn 10 người trên sân. Tiền đạo Nicolas Jackson sau pha chơi xấu với Martin Terrier đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Việc mất người sớm cùng bàn thua khiến nhiều người bắt đầu nghĩ về một thất bại thảm hại cho đội khách.

Tuy nhiên, dù chơi thiếu người, “Hùm xám” vẫn cho thấy đẳng cấp của một đội bóng lớn. Sự xuất hiện của Harry Kane ở hiệp hai giúp lối chơi tấn công của đội khách trở nên sắc nét hơn. Phút 69, Michael Olise tận dụng sai lầm chuyền hỏng của Robert Andrich để kiến tạo cho Luis Diaz dứt điểm tinh tế, quân bình tỷ số 1-1.

Bàn thắng này giúp Luis Diaz vươn lên đứng thứ hai danh sách Vua phá lưới với 15 pha lập công. Thế nhưng niềm vui chẳng kéo dài bao lâu khi chính tiền đạo người Colombia lại trở thành "tội đồ" ở phút 84. Trong một tình huống đối mặt với thủ môn đối phương, Diaz bị trọng tài xác định cố tình ăn vạ và phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân.

Lần đầu tiên sau 25 năm, Bayern Munich mới lại rơi vào cảnh chỉ còn 9 người trên sân trong một trận đấu tại Bundesliga. Khoảng thời gian cuối trận trở thành màn tra tấn thể lực và tinh thần đối với các cầu thủ đội khách khi Leverkusen dồn toàn lực tấn công nhằm tìm kiếm chiến thắng.

Bất chấp sức ép nghẹt thở, hàng phòng ngự của Bayern Munich dưới sự chỉ huy của Sven Ulreich đã đứng vững một cách thần kỳ. Trận hòa 1-1 không chỉ giúp “Hùm xám” giữ lại một điểm mà còn kéo dài kỷ lục 38 trận ghi bàn liên tiếp tại giải quốc nội.

Sau trận đấu, HLV Vincent Kompany không giấu nổi niềm tự hào về màn trình diễn của các học trò: "Chúng tôi đã mắc sai lầm nhưng tinh thần của các cầu thủ thật tuyệt vời. Trận đấu có quá nhiều diễn biến phức tạp và những quyết định gây tranh cãi, nhưng Bayern Munich vẫn luôn ở trong cuộc và chiến đấu đến cùng".

Trận hòa trước Leverkusen không khác gì một chiến thắng về mặt tinh thần cho đoàn quân HLV Kompany, họ sẽ trở về sân nhà tiếp đón Atalanta tại Champions League vào ngày 18/3 tới.

Với lợi thế thắng 6-1 ở lượt đi, "Hùm xám" đang tràn đầy tự tin để tiến sâu vào vòng đấu tiếp theo sau khi đã vượt qua được thử thách khắc nghiệt nhất tại giải quốc nội.