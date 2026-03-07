Bayern Munich tiến gần chức vô địch Bundesliga, PSG bất ngờ thua Monaco

Trận đấu trên sân Allianz Arena khiến nhiều người hâm mộ đã tỏ ra lo ngại cho Bayern Munich khi trung phong số một Harry Kane phải vắng mặt vì chấn thương bắp chân.

Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Vincent Kompany đã chứng minh rằng sức mạnh của họ nằm ở một hệ thống vận hành hoàn hảo chứ không chỉ phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào.

Luis Diaz ghi bàn mở tỷ số cho Bayern Munich (Ảnh: Getty).

Bayern Munich đã biến sân nhà thành "sàn diễn" riêng với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 67%. Phút 33, Luis Diaz khơi mào cho bữa tiệc bàn thắng bằng cú dứt điểm tinh tế, mở ra thế trận một chiều. Trước khi hiệp một khép lại, Konrad Laimer đã kịp nhân đôi cách biệt từ đường dọn cỗ của chính Diaz.

Dù Manuel Neuer phải rời sân sớm do tái phát chấn thương, sự tự tin của "Hùm xám" không hề suy giảm. Jamal Musiala đánh dấu sự trở lại ngọt ngào bằng bàn thắng trên chấm phạt đền, trước khi Nicolas Jackson nâng tỷ số lên 4-0 bằng pha dứt điểm cận thành đầy quyết đoán.

Gladbach chỉ có được bàn danh dự ở phút cuối nhờ công của tài năng trẻ 17 tuổi Wael Mohya. Chiến thắng này không chỉ giúp Bayern Munich nới rộng khoảng cách với Dortmund lên 14 điểm mà còn giúp họ thiết lập một kỷ lục đáng nhớ.

"Hùm xám" ghi 92 bàn thắng chỉ sau 25 vòng đấu, tạo động lực không thể hoàn hảo hơn cho cuộc đụng độ với Atalanta tại UEFA Champions League tuần tới.

Trái ngược với niềm vui của Bayern Munich, tại nước Pháp, một cơn địa chấn đã xảy ra. Paris Saint Germain (PSG), trong một ngày thi đấu thiếu tập trung, đã để Monaco đánh bại với tỷ số 3-1 ngay trên sân nhà. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm, Monaco mới lại có thể ca khúc khải hoàn rời sân Parc des Princes.

Sai lầm tai hại của tài năng trẻ Zaire Emery ở phút 27 đã tạo điều kiện cho Maghnes Akliouche mở tỷ số. Dù kiểm soát bóng hơn 70%, nhưng các ngôi sao của PSG hoàn toàn bế tắc trước hàng phòng ngự kỷ luật của đội khách.

PSG thắng Monaco ở Champions League nhưng lại thua tại Ligue 1 (Ảnh: Getty).

Hiệp hai bắt đầu với cú dội gáo nước lạnh tiếp theo từ Aleksandr Golovin, nâng tỷ số lên 2-0. Những nỗ lực muộn màng của Bradley Barcola chỉ mang về một bàn thắng rút ngắn tỷ số, trước khi Folarin Balogun thực hiện pha xử lý đẳng cấp để ấn định chiến thắng 3-1 cho Monaco.

Thất bại này khiến PSG cảm nhận hơi nóng phả sau gáy khi khoảng cách với Lens hiện chỉ còn là 4 điểm.