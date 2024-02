Báo Thái Lan mong muốn đội nhà tái ngộ HLV Park Hang Seo

Truyền thông xứ sở Chùa Vàng hiện tại đặc biệt quan tâm đến thông tin của đội tuyển Hàn Quốc và HLV Park Hang Seo. Tờ Khaosod của Thái Lan nhận định: "Đây chắc chắn là thông tin rất nóng. Đội tuyển Hàn Quốc lên kế hoạch đưa HLV Park Hang Seo lên ngồi ghế HLV tạm quyền".

"Nhiệm vụ của ông Park là dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc trong các trận đấu với Thái Lan vào tháng 3, trong khuôn khổ vòng loại World Cup", Khaosod thông tin thêm.

HLV Park Hang Seo nhiều lần đối đầu với đội tuyển Thái Lan trước đây (Ảnh: Getty).

Cụ thể, đội tuyển Hàn Quốc sẽ tiếp Thái Lan vào ngày 21/3, trên sân vận động Seoul World Cup tại Seoul. Sau đó, vào ngày 26/3, đội bóng được mệnh danh là "mãnh hổ châu Á" sẽ di chuyển đến Bangkok (Thái Lan), làm khách của đội bóng xứ sở Chùa Vàng trên sân Rajamangala.

Thông thường, Thái Lan hầu như không có cơ hội trước đội tuyển Hàn Quốc ở các giải quốc tế chính thức. Nhưng lần này, đội bóng được mệnh danh "Voi chiến" bất chợt tìm thấy tia hy vọng trước Hàn Quốc.

Cách đây ít ngày, tờ Siam Sport của Thái Lan bình luận: "HLV Masatada Ishii (người Nhật Bản) và các cầu thủ Thái Lan có thể mỉm cười vì Hàn Quốc khủng hoảng lực lượng. Hai ngôi sao Son Heung Min và Lee Kang In có thể không được triệu tập lên đội tuyển Thái Lan, do dính kỷ luật vì vụ ẩu đả ở Asian Cup".

"Sự việc này được công bố không lâu sau khi HLV Klinsmann bị sa thải khỏi đội tuyển Hàn Quốc", Siam Sport khi đó viết thêm.

Hàn Quốc thiệt cả quân lẫn tướng trước vòng loại World Cup (Ảnh: Reuters).

Tức là đội tuyển Hàn Quốc đột ngột thiệt cả quân lẫn tướng ngay trước các trận đấu với Thái Lan, khiến đội bóng xứ sở Chùa Vàng vô tình có được lợi thế.

Về phía tờ Khaosod, tờ này chia sẻ: "Truyền thông Hàn Quốc cho biết, sau khi sa thải HLV Klinsmann, Liên đoàn bóng đá nước này (KFA) đang nỗ lực tìm người thay thế vị HLV người Đức".

"Nhưng đối với 2 trận đấu thuộc bảng C vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, gặp đội tuyển Thái Lan vào các ngày 21 và 26/3, đội tuyển Hàn Quốc chỉ có thể sử dụng HLV tạm quyền.

Ngoài ứng cử viên Park Hang Seo đang được cân nhắc, còn một cái tên nữa có thể trở thành HLV tạm quyền, đó là ông Choi Yong Soo", tờ Khaosod của Thái Lan hé lộ.

Tại bảng C vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, ngoài Thái Lan và Hàn Quốc, còn có 2 đội nữa gồm Trung Quốc và Singapore. Hiện tại, đội tuyển Hàn Quốc có 6 điểm, tạm dẫn đầu bảng C. Đứng nhì bảng là Thái Lan với 3 điểm, Trung Quốc cũng có 3 điểm nhưng xếp thứ 3, do kém Thái Lan chỉ số phụ. Singapore chưa có điểm nào.