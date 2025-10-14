Báo Thái Lan bình luận khi chứng kiến tuyển Indonesia vỡ mộng dự World Cup

"Cầu thủ nhập tịch có thể tăng cường sức mạnh cho đội tuyển, nhưng họ không phải là pháp sư", tờ Siam Sport của Thái Lan giật tít sau khi chứng kiến đội tuyển Indonesia thất bại trong việc tham dự World Cup 2026, khi thất bại ở cả hai trận đấu ở vòng loại thứ 4 World Cup 2026 vừa qua.

Ở vòng loại thứ 4, tuyển Indonesia đã để thua đội chủ nhà Saudi Arabia với tỷ số 2-3 và thua Iraq với tỷ số 0-1, chính thức khép lại hành trình chinh phục giấc mơ tham dự giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh diễn ra ở Bắc Mỹ vào năm sau.

Đây là điều đáng thất vọng với Indonesia khi Liên đoàn bóng đá nước này đã đặt rất nhiều kỳ vọng lần đầu tiên trong lịch sử họ sẽ giành vé tham dự World Cup, từ chính sách nhập tịch ồ ạt các cầu thủ có gốc châu Âu tới việc sẵn sàng "thay ngựa giữa dòng" bằng việc sa thải HLV Shin Tae Yong và bổ nhiệm HLV người Hà Lan Patrick Kluivert.

Cầu thủ Indonesia đổ gục xuống sân sau khi thất bại trong việc săn vé dự World Cup 2026 (Ảnh: CNN Indonesia).

"Rõ ràng việc sử dụng cầu thủ nhập tịch không phải là liều thuốc thần kỳ có thể thay đổi thế giới ngay lập tức. Trong vòng loại World Cup này, Indonesia đã thua Nhật Bản với tổng tỷ số 0-10, cả sân nhà lẫn sân khách, và bị Australia vùi dập với tỷ số 1-5.

Tuy nhiên, hướng đi mà họ đang thực hiện rất đáng theo dõi. Mặc dù vẫn chưa thể cạnh tranh với các đội bóng hàng đầu châu lục, nhưng họ đã cải thiện rõ rệt trình độ", tờ Siam Sport bình luận.

Tờ báo Thái Lan cũng nhấn mạnh đội tuyển Indonesia có sự khác biệt rõ rệt khi có và không có sự phục vụ của các cầu thủ nhập tịch, với phần lớn cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu.

"Đội tuyển Indonesia không có cầu thủ nhập tịch hỗ trợ đã bị loại ngay từ vòng bảng AFF Cup năm ngoái, thua tuyển Việt Nam, thua Philippines và hòa Lào.

Điều này khác với màn trình diễn của đội tuyển quốc gia đã đánh bại tuyển Việt Nam cả trên sân nhà lẫn sân khách ở vòng loại World Cup thứ 2, và vượt qua những trở ngại khó khăn ở vòng 3 để góp mặt ở vòng loại cuối cùng khu vực châu Á", tờ Siam Sport nhấn mạnh.

Đáng chú ý, tờ báo của Thái Lan cho rằng việc sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch sẽ tăng cường sức mạnh đội tuyển quốc gia nhưng ngược lại sẽ làm yếu đi nội lực của nền bóng đá của mỗi quốc gia.

"Có người nói muốn chiêu mộ thì cứ chiêu mộ. Nhưng chẳng phải nên chiêu mộ vừa phải thôi sao? Mang cả đội hình toàn cầu thủ nhập tịch ra sân như thế này thật khủng khiếp. Chẳng phải là không cho những người có huyết thống 100% cơ hội cống hiến cho đất nước sao?

Vấn đề nằm ở đây. Cụm từ "vừa đủ" ở đâu? Tiêu chuẩn để đo lường là gì?

Không quá 3 người, 5 người, hoặc quá một nửa đội, hoặc 3/4 đội. Nếu nhiều hơn thế, sẽ bị coi là không phù hợp, không có gì đáng tự hào, thậm chí là thiếu phẩm giá.

Tôi nghĩ mỗi người đều có quan điểm riêng về vấn đề này. Đây là một vấn đề nhạy cảm. Không thể nào 200-300 triệu người lại có cùng quan điểm.

Một số người có thể không đồng ý, một số khác có thể cảm thấy không thoải mái, nhưng một số khác lại chào đón điều đó bằng vòng tay rộng mở", tờ Siam Sport nhận định.

Đáng chú ý tờ Siam Sport cũng nhắc tới vụ việc Liên đoàn bóng đá Malaysia vì nôn nóng tăng cường sức mạnh đội tuyển quốc gia dẫn tới có hành vi gian lận nhập tịch cầu thủ và xem đó là hành vi phi đạo đức trong thể thao.

"Cuối cùng, vấn đề lại quay trở lại chính sách của Liên đoàn bóng đá vào thời điểm đó. Chính sách của mỗi quốc gia là chính sách riêng của họ. Miễn là không phải là hành vi giả mạo giấy tờ, không phải là hành vi lừa đảo gian lận, mọi đội tuyển quốc gia đều có quyền làm như vậy theo các quy tắc mà Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cho phép", tờ báo Thái Lan chốt lại.