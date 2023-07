Báo New Zealand dành sự tôn trọng cho đội tuyển nữ Việt Nam

Tờ The Post của New Zealand viết về trận đấu này: "Trận đấu với đội tuyển nữ Việt Nam vào thứ Hai (10/7) tới đây rất quan trọng với New Zealand. Trận đấu này không khác với tính chất các trận gặp Na Uy, Philippines và Thụy Sĩ ở vòng bảng World Cup".

"Nếu đánh bại đội tuyển nữ Việt Nam, The Ferns (biệt danh của đội tuyển bóng đá nữ New Zealand) sẽ chấm dứt chuỗi 10 trận liên tục không thắng, ở vào một thời điểm rất hoàn hảo. Chỉ còn 10 ngày nữa World Cup 2023 sẽ được khai mạc tại sân Eden Park ở Auckland" - The Post viết thêm.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã đến New Zealand được vài ngày (Ảnh: VFF).

Sở dĩ New Zealand chọn đội tuyển Việt Nam làm đối thủ để thi đấu giao hữu, vì New Zealand sẽ ở bảng A World Cup 2023 cùng với Philippines, đội bóng trong khu vực Đông Nam Á giống đội tuyển nữ Việt Nam.

The Post cho biết: "Đội tuyển Việt Nam đã gặp Philippines 2 lần trong vòng một năm qua (cả hai trận này đội tuyển nữ Việt Nam đều thua). Họ cũng thua Hàn Quốc 0-3 tại vòng loại giải châu Á vào tháng 1 năm ngoái. Đây đều là các đối thủ mà New Zealand từng đụng độ thời gian gần đây".

"Trận đấu vào ngày thứ Hai tới vì thế càng quan trọng. HLV Jitka Klimkova cần có thêm niềm tin trước World Cup, nên cô ấy đặt trọng tâm vào trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam kém New Zealand 6 bậc trên bảng xếp hạng FIFA (Việt Nam xếp 32, New Zealand hiện đứng 26)" - vẫn là những dòng được viết trên tờ The Post.

Đội tuyển nữ New Zealand của HLV Jitka Klimková đang khát khao chiến thắng (Ảnh: The Press).

Cùng quan điểm với tờ The Post, một tờ báo khác của xứ sở chim Kiwi là The Press lên tiếng: "Trận đấu với đội tuyển nữ Việt Nam là cơ hội duy nhất để New Zealand tìm ra đội hình tối ưu, trước khi có trận ra quân với Na Uy tại World Cup".

"HLV Klimkova đang sở hữu trong tay đội hình mạnh, điều hiếm khi xảy ra khi vị nữ HLV này nắm đội tuyển New Zealand. The Ferns có sự trở lại của Ria Percival, người vắng mặt từ tháng 4 năm ngoái. Ngoài ra, đội còn có sự hiện diện của Annalie Longo, người không khoác áo đội tuyển từ tháng 9 năm ngoái.

Chưa hết, CJ Bott - nữ cầu thủ chỉ chơi 3 trong tổng số 16 trận gần nhất của đội tuyển New Zealand, cũng trở lại. Không chỉ có kết quả, khâu ráp nối đội hình của New Zealand trong trận đấu sắp diễn ra với đội tuyển nữ Việt Nam cũng rất quan trọng" - tờ The Press nhấn mạnh.

Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và New Zealand tại thành phố Napier (New Zealand) diễn ra lúc 17h30 ngày 10/7 (theo giờ địa phương), tức 12h30 theo giờ Việt Nam.