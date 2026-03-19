Tiền đạo Antonio Moric tự hào khi được khoác áo U23 Việt Nam

"Tôi vẫn đang trong quá trình thích nghi do vừa trở về từ châu Âu, nhưng đây là môi trường tốt để phát triển", Antonio Moric hào hứng trả lời phỏng vấn truyền thông trước buổi tập chiều 19/3 của đội tuyển U23 Việt Nam.

Antonio Moric chia sẻ với truyền thông trước buổi tập luyện cùng đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026 (Ảnh: VFF).

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026 từ ngày 25/3 đến 31/3, với các đối thủ là U23 Triều Tiên, U23 Thái Lan và đội tuyển chủ nhà U23 Trung Quốc.

Các cầu thủ U23 Việt Nam đã được triệu tập từ ngày 17/3 với mục tiêu giành kết quả tốt nhất. Đặc biệt, HLV Đinh Hồng Vinh lần đầu tiên triệu tập tiền đạo Việt kiều Antonio Moric vào đội tuyển U23 Việt Nam.

Ban đầu, Antonio Moric được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tạo điều kiện thử sức ở đội tuyển U19 Việt Nam. Tuy nhiên nhận thấy tài năng của chân sút sinh năm 2008, HLV Đinh Hồng Vinh đã đôn thẳng Antonio Moric lên U23 Việt Nam với mục tiêu trẻ hoá đội hình cũng như tăng cường chất lượng ở hàng công.

Antonio Moric cho thấy sự hoà nhập tốt khi được đôn thẳng từ đội U19 Việt Nam lên U23 Việt Nam (Ảnh: VFF).

Chia sẻ với báo giới, Moric cho rằng việc chuyển từ cấp độ U19 lên U23 mang đến những yêu cầu cao hơn về thể lực và cường độ tập luyện. Tuy nhiên, khi so sánh với quá trình tập luyện và thi đấu ở đội một tại CLB, cầu thủ này nhận định sự khác biệt là không quá lớn.

Moric cho biết anh từng theo dõi U23 Việt Nam thi đấu tại giải U23 châu Á vừa qua và ấn tượng với chiến thắng của đội trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu. Trong đó, thủ môn Cao Văn Bình để lại dấu ấn với pha cản phá phạt đền quan trọng. Bên cạnh đó, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cũng là cầu thủ mà Moric đánh giá cao nhờ những phẩm chất chuyên môn nổi bật và sự năng động trong lối chơi.

Đội tuyển U23 Việt Nam nỗ lực tập luyện để giành kết quả tại giải giao hữu quốc tế diễn ra ở Trung Quốc (Ảnh: VFF).

Về định hướng tương lai, Moric cho biết anh ưu tiên tiếp tục thi đấu tại châu Âu trong giai đoạn hiện tại nhằm phát triển toàn diện về chuyên môn. Theo cầu thủ này, bóng đá châu Âu và châu Á có những khác biệt nhất định về môi trường và chất lượng thi đấu.

Tuy nhiên, Moric cũng khẳng định luôn sẵn sàng cống hiến cho đội tuyển quốc gia Việt Nam khi có cơ hội, đồng thời để ngỏ khả năng trở về thi đấu tại V-League trong tương lai.