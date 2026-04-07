Hé lộ thời điểm diễn ra FIFA ASEAN Cup, tuyển Việt Nam liệu có sẵn sàng?

Truyền thông Thái Lan kêu gọi đội tuyển quốc gia nước này nên chuẩn bị kỹ về mọi mặt cho lịch thi đấu dày đặc trước mắt vì phía trước đội tuyển Thái Lan là rất nhiều giải đấu quốc tế quan trọng.

Thái Lan là một trong những đối thủ chính của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026 và FIFA ASEAN Cup 2026 (Ảnh: FAT).

Tờ Siam Sport của xứ sở chùa vàng viết: “Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) sẽ thảo luận kỹ với HLV Anthony Hudson (người Anh), để tìm ra phương án tốt nhất cho đội tuyển Thái Lan trong thời gian tới”.

“Sau những trận đấu thuộc FIFA Days (chuỗi ngày FIFA cho phép các đội tuyển trên toàn thế giới gom quân, làm nhiệm vụ quốc tế) tháng 6, “Voi chiến” sẽ tham gia một số giải đấu quan trọng, như AFF Cup 2026 (diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8), FIFA ASEAN Cup 2026 (trong khoảng từ ngày 21/9 đến 6/10) và King’s Cup lần thứ 52 (9/11 đến 17/11)”, Siam Sport thông tin thêm.

Từ thông tin từ tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan, phần nào đã hé lộ khung thời gian bóng lăn ở FIFA ASEAN Cup 2026, giải đấu do FIFA tổ chức cho các đội tuyển quốc gia thuộc Đông Nam Á.

FIFA ASEAN Cup 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 21/9 đến 6/10 (Ảnh: Thành Đông).

Giải đấu này dự kiến diễn ra từ ngày 21/9 đến 6/10. Lời nhắc của truyền thông Thái Lan dành cho đội bóng xứ sở chùa vàng là phải chuẩn bị kỹ cho lịch thi đấu quốc tế trước mắt, cũng có thể áp dụng cho đội tuyển Việt Nam.

Đội bóng của HLV Kim Sang Sik là ứng cử viên vô địch hàng đầu tại AFF Cup 2026 và FIFA ASEAN Cup 2026. Ngoài ra, chúng ta quyết tâm tạo tiếng vang tại vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2027. Chính vì thế, khâu chuẩn bị lực lượng của đội tuyển Việt Nam rất quan trọng.

Ngoài việc chuẩn bị lực lượng, đội tuyển Việt Nam cần có sự chuẩn bị tốt về thể lực cho tất cả các giải đấu vừa nêu.

Bài toán đặt ra cho HLV Kim Sang Sik ở chỗ các giải đấu ấy diễn ra xen kẽ với V-League, nên ông Kim cần phải tính điểm rơi phong độ, điểm rơi thể lực tốt nhất cho những tuyển thủ ông gọi lên đội tuyển quốc gia, tham dự từng giải đấu trong số các giải đã liệt kê.