Báo Indonesia chỉ ra những sai lầm khiến HLV Kluivert bị sa thải

Thất bại ở cả hai trận đấu tại vòng loại thứ 4 khu vực châu Á (lần lượt trước Saudi Arabia và Iraq) dẫn tới đội tuyển Indonesia tan vỡ giấc mơ dự World Cup 2026 được cho là nguyên nhân chính khiến HLV Patrick Kluivert nhận trát sa thải từ Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) ngày 16/10.

Tuy nhiên, theo tờ CNN Indonesia, hai trận đấu vừa qua chỉ là "giọt nước tràn ly", khi HLV Patrick Kluivert đã mắc nhiều sai lầm nghiêm trọng trong suốt 10 tháng dẫn dắt đội bóng xứ vạn đảo, kể từ khi được chọn thay thế người tiền nhiệm Shin Tae Yong hồi tháng 1.

HLV Patrick Kluivert mắc nhiều sai lầm trong chiến thuật dẫn tới mục tiêu tham dự World Cup của tuyển Indonesia không thành hiện thực (Ảnh: PSSI).

"Trong trận ra mắt đội tuyển Indonesia vào ngày 20/3 , HLV Patrick Kluivert đã ngay lập tức thực hiện những thay đổi. Nhà cầm quân 49 tuổi quyết định chuyển sơ đồ chiến thuật từ hàng phòng ngự 3 người quen thuộc sang hàng phòng ngự 4 người.

Kết quả là Indonesia đã chơi tấn công hấp dẫn trong 10 phút đầu. Sau đó, lối chơi của họ trở nên rời rạc và để thủng lưới trước Australia 3 bàn ngay trong hiệp 1.

Như thể nhận ra quyết định của mình là sai lầm, Kluivert lại chuyển sang hàng phòng ngự 3 người, đưa Rizky Ridho vào sân. Kết quả là một bàn thắng được ghi nhưng vẫn nhận thêm 2 bàn thua. Trong các trận đấu tiếp theo với Bahrain và Trung Quốc, Kluivert lại sử dụng hàng phòng ngự 3 người. Đội hình vẫn không thay đổi: Ridho, Jay Idzes và Justin Hubner", tờ CNN Indonesia nói về trận ra mắt thảm hại của HLV Kluivert khi ngồi "ghế nóng" đội nhà.

Tờ báo Indonesia cũng cho rằng sau khi Garuda nhận trận thua đậm 0-6 trước tuyển Nhật Bản vào ngày 10/6, HLV Kluivert đã quay trở lại triết lý sử dụng hàng phòng ngự 4 hậu vệ và chơi tấn công toàn diện.

Lối chơi này đã mang lại hiệu quả khi đội bóng xứ vạn đảo thắng đậm ở trận giao hữu trước Đài Loan (Trung Quốc) với tỷ số 6-0 và hoà không bàn thắng với Lebanon.

"Rõ ràng, kết quả của hai lần thử nghiệm này đã mang lại cho Kluivert sự tự tin rằng đội tuyển Indonesia đã sẵn sàng sử dụng sơ đồ phòng ngự 4 người. Ông đã áp dụng sơ đồ này trong trận đấu với Saudi Arabia.

Điều bất ngờ là Kluivert đã ghép Jays Idzes với Kevin Diks ở vị trí trung vệ, thay vì trung vệ quen thuộc là Justin Hubner. Sau đó, ông chọn cầu thủ chạy cánh Yakob Sayuri ở vị trí hậu vệ phải. Trong đội hình ra sân trước Saudi Arabia ngày 9/10, Kluivert cũng tung Mark Klok và Beckham Putra vào sân. Cả hai đều thi đấu dưới sức, thậm chí dù đuối sức nhưng Klok vẫn không bị thay ra.

Kết quả là đội chủ nhà thua 2-3. Trận thua này đã khiến người hâm mộ đội tuyển quốc gia Indonesia phẫn nộ. Kluivert bị cáo buộc đã phạm sai lầm chết người khi thay đổi đội hình xuất phát", tờ CNN Indonesia nhấn mạnh.

Ở trận đấu gặp Iraq ngày 12/10, chiến lược gia người Hà Lan một lần nữa lại thay đổi triết lý khi chuyển sang sơ đồ 3 trung vệ.

"Indonesia đã chơi tốt hơn trước Iraq, nhưng kết quả lại đáng thất vọng. Đội bóng áo đỏ trắng buộc phải chấp nhận thất bại 0-1. Kết quả này đồng nghĩa với việc Indonesia sẽ không đủ điều kiện tham dự World Cup 2026.

Thất bại này dẫn đến những lời kêu gọi Kluivert từ chức. Dư luận Indonesia cũng kêu gọi PSSI có hành động mạnh tay bằng cách sa thải chiến lược gia người Hà Lan và cuối cùng điều đó đã thành hiện thực vào ngày 16/10", tờ CNN Indonesia nhấn mạnh.

Đáng chú ý, chuyên gia bóng đá người Indonesia, Kesit Budi Handoyo cho rằng việc PSSI sa thải HLV Kluivert là hành động đúng đắn ở thời điểm này.

"Việc PSSI chia tay Patrick Kluivert và các trợ lý của ông ấy là quyết định sáng suốt nhất. Sau thất bại của Indonesia trước vòng loại World Cup 2026, tình hình bóng đá Indonesia đã không mấy thuận lợi. Áp lực lên Patrick Kluivert và ban huấn luyện, cũng như PSSI và Chủ tịch của họ, đang ngày càng gia tăng.

Mọi chuyện có thể còn tồi tệ hơn nếu không có quyết định nào được đưa ra. Nếu cuối cùng mọi chuyện được giải quyết, điều đó sẽ tốt cho cả hai bên. Vì Patrick Kluivert đã không đáp ứng được mong muốn của PSSI, PSSI sẽ bị coi là thiếu cẩn trọng trong việc lựa chọn HLV cho đội tuyển quốc gia Indonesia", ông Kesit Budi Handoyo khẳng định.