Báo Hàn Quốc ca ngợi chiến thắng đậm của tuyển Việt Nam trước Bangladesh

Tuyển Việt Nam thắng đậm Bangladesh 3-0 tại Hàng Đẫy

"Đội tuyển Việt Nam của Kim Sang Sik thắng đậm Bangladesh, đang tiến gần đến kỷ lục của Park Hang Seo sau chuỗi 16 trận bất bại. Việc trở lại vị trí top 100 ở bảng xếp hạng FIFA cũng đang trong tầm tay", tờ Nate của Hàn Quốc giật tít nhấn mạnh chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Bangladesh.

Đây là trận đấu mà HLV Kim Sang Sik lần đầu tiên tung bộ đôi nhập tịch Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Xuân Son cùng vào sân, Tuy nhiên cả 3 bàn thắng vào lưới Bangladesh đều do các cầu thủ nội của Việt Nam thực hiện, lần lượt là bàn mở tỷ số của Phạm Tuấn Hải (phút thứ 8), Xuân Mạnh (phút 18) và Hai Long (phút 38) qua đó giúp tuyển Việt Nam ấn định chiến thắng đậm ngay trong hiệp 1.

Tuyển Việt Nam liên tiếp ăn mừng bàn thắng vào lưới Bangladesh trong hiệp 1 (Ảnh: Mạnh Quân).

"Với chiến thắng này, đội tuyển Việt Nam của HLV Kim Sang Sik đã kéo dài chuỗi trận bất bại lên 16 trận (13 thắng, 3 hòa). Như vậy, họ chỉ còn kém kỷ lục 18 trận bất bại mọi thời đại của Việt Nam, được thiết lập dưới thời HLV Park Hang Seo, đúng hai trận", tờ Nate nhấn mạnh sau chiến thắng của tuyển Việt Nam.

"Chiến thắng này sẽ giúp thứ hạng của đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA được cải thiện. Đội bóng của Kim Sang Sik đang khẳng định vị thế là đội mạnh nhất Đông Nam Á nhờ tinh thần đồng đội vững chắc và khả năng quản lý trận đấu xuất sắc. Dựa trên điều này, mục tiêu trở lại top 100 bảng xếp hạng FIFA cũng nằm trong tầm tay.

Tuyển Việt Nam hiện xếp hạng 103 trên bảng xếp hạng FIFA. Đây là bước nhảy vọt 5 bậc so với vị trí 108 trước đó. Ngoài ra tuyển Việt Nam đứng thứ 18 ở châu Á và đứng thứ hai ở Đông Nam Á, chỉ sau Thái Lan (hạng 96 thế giới)", tờ báo của Hàn Quốc nói thêm.

Hoàng Hên thi đấu nổi bật trên hàng công, giúp tuyển Việt Nam chơi áp đảo hoàn toàn trước Bangladesh (Ảnh: Mạnh Quân).

Đáng chú ý, trang FIFA World Cup cũng đăng tải bức ảnh tiền vệ Đỗ Hoàng Hên lần đầu tiên khoác áo đội tuyển Việt Nam. Trong trận đấu với Bangladesh, chân sút nhập tịch gốc Brazil thi đấu ấn tượng trên hàng công và suýt chút nữa đã lập được siêu phẩm trong hiệp 2 nếu như pha dứt điểm của anh không đưa bóng đập trúng cột dọc bật ra ngoài một cách đáng tiếc.

"Tôi rất vui khi tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng trong trận đầu tiên tôi khoác áo. Dù chưa thể ghi bàn nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể ghi bàn ở trận sau.

Dĩ nhiên, tôi phải cố gắng thích nghi với lối chơi của HLV Kim Sang Sik. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng điều quan trọng nhất vẫn là tuyển Việt Nam giành chiến thắng”, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên chia sẻ sau chiến thắng của tuyển Việt Nam.