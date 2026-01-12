Báo Đông Nam Á đưa ra viễn cảnh U23 Việt Nam và Thái Lan cùng vào tứ kết

Trang ASEAN Football chuyên viết về bóng đá Đông Nam Á chia sẻ: “Sau lượt trận thứ hai của bảng B, U23 Thái Lan giữ vững hy vọng vào tứ kết bằng trận hòa với U23 Iraq. Kết quả này giúp U23 Thái Lan vẫn còn hiện diện trên lộ trình của toàn bộ cuộc đua”.

U23 Việt Nam và U23 Thái Lan có thể cùng nhau vào tứ kết (Ảnh: Mạnh Quân).

“Nhiệm vụ của các chú Voi chiến trong lượt trận cuối cùng rất rõ ràng: Đánh bại U23 Trung Quốc để giành vé lọt vào vòng đấu loại trực tiếp. Bóng đá Đông Nam Á hướng về cuộc đối đầu này. Liệu U23 Thái Lan có giữ được giấc mơ viết tiếp những chiến tích tại giải U23 châu Á?”, trang ASEAN Football viết thêm.

Hiện tại, sau hai lượt trận, U23 Thái Lan mới có một điểm, họ tạm xếp cuối bảng D, dưới các đội U23 Trung Quốc (4 điểm), Australia (3 điểm) và Iraq (2 điểm).

Tuy nhiên, chỉ cần đội bóng trẻ xứ sở chùa vàng đánh bại U23 Trung Quốc trong trận đấu diễn ra lúc 18h30 tối 14/1 (theo giờ Việt Nam), họ sẽ xếp trên U23 Trung Quốc và giành quyền vào tứ kết, bất chấp các kết quả còn lại trong bảng.

Tờ Thairath của Thái Lan hào hứng viết: “U23 Thái Lan chết đi sống lại nhờ trận hòa với U23 Iraq. Đội bóng của HLV Thawatchai giữ vững hy vọng đi tiếp”.

U23 Thái Lan (áo xanh) có trận đấu rất hay với U23 Iraq tối qua (Ảnh: FAT).

“Dù trận hòa vừa diễn ra với U23 Iraq mới chỉ giúp cho U23 Thái Lan có điểm đầu tiên tại vòng chung kết (VCK) giải U23 châu Á năm nay, nhưng điều quan trọng là điểm số ấy giúp cho U23 Thái Lan giữ được cơ hội giành quyền vào tứ kết, trước khi đội thi đấu với U23 Trung Quốc vào ngày 14/1”, Thairath tiếp tục phân tích.

Đặt trường hợp U23 Thái Lan thắng U23 Trung Quốc vào ngày 14/1, đồng thời đội tuyển U23 Việt Nam đạt kết quả như ý trong trận đấu với U23 Saudi Arabia diễn ra vào 23h30 tối nay, bóng đá Đông Nam Á sẽ duy trì 100% số đại diện trong vòng tứ kết giải U.23 châu Á 2026. Đây là chi tiết phản ánh bóng đá trẻ khu vực phát triển tốt.

Trước đó, trang ASEAN Footbal viết về U23 Việt Nam: “Đội bóng của HLV Kim Sang Sik vẫn đang có hành trình hoàn hảo tại VCK U23 châu Á 2026. U23 Việt Nam có hai chiến thắng sau hai trận đấu liên tiếp”.

“U23 Việt Nam cần hoàn thành điều kiện sau đây trước đội chủ nhà U23 Saudi Arabia, đó là tránh thua với cách biệt 3 bàn trở lên, qua đó đặt chỗ cho vòng tứ kết”, vẫn là những dòng được viết trên trang ASEAN Football.

Bảng xếp hạng bảng A giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).