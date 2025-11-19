Báo chí thế giới dự đoán kết quả trận tuyển Việt Nam chạm trán Lào

Một ngày sau khi Malaysia giành chiến thắng 1-0 trước Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với Lào tại Viêng Chăn với hy vọng giành chiến thắng để bám đuổi “Bầy hổ”.

Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 5-0 trước Lào (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Trước trận đấu này, đội tuyển Việt Nam đã bị Malaysia nới rộng khoảng cách lên thành 6 điểm. Do đó, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik bắt buộc phải giành chiến thắng trước Lào, trước khi chờ đợi Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) ra án phạt với Malaysia ở vụ nhập tịch gian lận.

Nhiều tờ báo trên thế giới cũng tin vào khả năng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Lào. Tờ Sportskeeda (Ấn Độ) bình luận: “Đội tuyển Việt Nam đang kém Malaysia tới 6 điểm trong bối cảnh còn hai trận chưa đấu trong tay.

Do đó, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik cần phải giành chiến thắng trước Lào, trước khi chờ đợi vào trận quyết đấu với Malaysia ở lượt trận cuối cùng. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam xếp hạng 111 thế giới, vượt trội hoàn toàn so với Lào (thứ 188).

Trong trận đấu này, đội tuyển Việt Nam còn đón chào sự trở lại của nhân tố quan trọng là Xuân Son. Tiền đạo gốc Brazil từng ghi 7 bàn trong 5 trận ra sân ở AFF Cup, giúp “Những chiến binh sao vàng” giành chức vô địch.

Lào bước vào trận đấu này khi không còn mục tiêu. Họ mới chỉ có 3 điểm sau 4 trận và không còn cơ hội giành vé tham dự Asian Cup 2027. Điểm sáng duy nhất của Lào là chiến thắng 2-1 trước Nepal.

Trong quá khứ, cặp đấu này khá chênh lệch. Trong 15 lần chạm trán, đội tuyển Việt Nam đã thắng tới 14 lần. Lần duy nhất Lào tránh được thất bại trước “Rồng vàng” là ở Tiger Cup 1996 (hòa 1-1). Đội tuyển Việt Nam đã ghi ít nhất 4 bàn vào lưới Lào trong 3/4 trận đối đầu gần đây, trong đó có chiến thắng 5-0 ở lượt đi.

Đội tuyển Việt Nam có thể hướng tới chiến thắng dễ dàng trong trận đấu này, giống như cách họ đã đánh bại Lào trong những năm qua”.

Tờ Sportskeeda dự đoán đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước Lào.

Tờ Tribunnews (Indonesia) nhấn mạnh: “Những chiến binh sao vàng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đánh bại Lào để cạnh tranh với Malaysia cho tấm vé tham dự Asian Cup 2027. Việc bị Malaysia bỏ xa với cách biệt 6 điểm tạo ra thách thức không nhỏ cho đội tuyển Việt Nam.

Sự xuất hiện của Xuân Son là bổ sung quý giá cho đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ này hứa hẹn sẽ giúp khả năng tấn công của “Rồng vàng” tăng cao. Trong khi đó, Lào ở trình độ thấp hơn nhiều bậc so với đội tuyển Việt Nam”. Rất khó để đội bóng xứ Triệu voi tạo nên bất ngờ”.

Tờ Tribunnews dự đoán đội tuyển Việt Nam hạ gục Lào với tỷ số 4-0.

Một tờ báo khác của Indonesia là Sultra dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng 2-0 hoặc 3-1 trước Lào. Còn tờ Pikiran-rakyat dự đoán đoàn quân của HLV Kim Sang Sik giành chiến thắng 3-0 trước Lào.