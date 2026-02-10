Báo chí thế giới bình luận về việc Việt Nam xây SVĐ lớn nhất thế giới
(Dân trí) - Việc Việt Nam xây sân vận động Trống Đồng có sức chứa 135.000 chỗ ngồi đã nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông thế giới. Đây sẽ là sân vận động lớn nhất thế giới.
“Việt Nam sẽ trở thành quốc gia sở hữu sân vận động lớn nhất thế giới. Sân vận động mới hiện đang trong quá trình xây dựng, có sức chứa lên tới 135.000 chỗ ngồi, vượt qua sân Rungrado mồng 1 tháng 5 của Triều Tiên (hiện là sân vận động lớn nhất thế giới) với nhiều hơn 5.000 chỗ”, tờ Beinsports (Qatar) nhấn mạnh.
Tờ báo của Qatar thông tin thêm: “Sân vận động lớn nhất thế giới này dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2028. Công trình sẽ mang tên Trống Đồng và được trang bị mái che có thể đóng mở, cho phép tổ chức không chỉ các sự kiện thể thao mà còn nhiều hoạt động cộng đồng và nghệ thuật quanh năm.
Sân vận động này cũng được xem là cơ hội để Việt Nam trở thành điểm đến mới cho các sự kiện quốc tế đỉnh cao, do FIFA, AFC hay Hội đồng Olympic tổ chức. Công trình được xây dựng với mục tiêu trở thành hình mẫu của khu vực và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt mà những tổ chức này đặt ra đối với các sân vận động đăng cai sự kiện”.
Ở thời điểm hiện tại, ba sân vận động lớn nhất thế giới gồm: sân Rungrado mồng 1 tháng 5 tại Triều Tiên với sức chứa 130.000 khán giả. Tiếp theo là sân Grand Stade Hassan II tại Morocco (được xây dựng phục vụ World Cup 2030) với sức chứa 120.000 chỗ và đứng thứ ba là sân Michigan (Mỹ), có sức chứa khoảng 107.000 khán giả.
Tờ Chosun (Hàn Quốc) bình luận về công trình thế kỷ này: “Dưới sự dẫn dắt của các HLV Park Hang Seo và Kim Sang Sik, đội tuyển Việt Nam đã tiến bộ rất nhanh. Vì thế, đất nước này quyết định xây dựng sân vận động chuyên biệt dành cho bóng đá lớn nhất thế giới.
Sân Trống Đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2028 ở phía Nam ngoại ô Hà Nội, có sức chứa 135.000 chỗ ngồi, gần gấp đôi sân Old Trafford (74.310 chỗ) ở giải Ngoại hạng Anh”.
Trước đó, tờ Daily Mail (Anh) đã đưa tin về sân vận động Trống Đồng: “Việt Nam đã bắt đầu xây dựng sân vận động bóng đá lớn nhất thế giới, với những hình ảnh ấn tượng về công trình dự kiến có sức chứa 135.000 chỗ ngồi đã được công bố.
Sân vận động Trống Đồng là một phần của dự án rộng lớn mang tên Olympic Sports City, với khu thể thao - dân cư này dự kiến sẽ tiêu tốn tổng cộng 28 tỷ bảng Anh.
Theo bản kế hoạch, kiến trúc của sân vận động được lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn, một biểu tượng của nền văn minh cổ đại Việt Nam, đại diện cho tinh thần cộng đồng, sức mạnh và sự trường tồn.
Nhiều người cho rằng điều này sẽ giúp kết hợp văn hóa truyền thống Việt Nam với một cơ sở hiện đại, hướng tới tham vọng tạo ra một công trình mang tính biểu tượng”.
Hà Nội duyệt quy hoạch khu vực xây sân vận động Trống Đồng của Vingroup
UBND TP Hà Nội vừa duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu liên hợp thể thao hơn 411ha (nằm trong Khu đô thị thể thao Olympic - phân khu B) ở xã Thường Tín, Thượng Phúc.
Quy hoạch này nhằm cụ thể hóa quy hoạch phân khu được duyệt, hình thành một khu liên hợp thể thao, đẳng cấp khu vực, quốc tế, đáp ứng các tiêu chuẩn để tổ chức đại hội thể thao châu Á, Thế vận hội Olympic.
Về vị trí, khu vực lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính các xã Thường Tín, Thượng Phúc, TP Hà Nội. Phía bắc giáp đường quy hoạch lộ giới 120m; phía nam giáp khu dân cư xã Thượng Phúc; phía đông giáp khu dân cư xã Thượng Phúc; phía tây giáp đường quy hoạch lộ giới 80m.
Trong tổng diện tích hơn 411ha, đất thể dục thể thao cấp vùng chiếm gần 72%. Còn đất thể dục thể thao cấp đô thị chiếm khoảng 7,4%.
Bên cạnh đó, dự án được bố trí 3 lô thương mại dịch vụ (gần 12ha), đất bệnh viện, trung tâm nghiên cứu (14,4ha), bãi đỗ xe (15,6ha), cây xanh công cộng (4,6ha)...
Chức năng của khu vực này là phát triển khu liên hợp thể thao với sân vận động đẳng cấp quốc tế, phát triển mới trục không gian phía nam, hướng tới một đô thị tầm cỡ ở khu vực cửa ngõ phía nam Thủ đô.
UBND thành phố giao đại diện liên danh Công ty cổ phần Vinhomes hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch, gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác nhận, đồng thời công bố công khai đồ án quy hoạch cho nhân dân. UBND các xã Thường Tín, Thượng Phúc được giao kiểm tra, quản lý xây dựng và xử lý các trường hợp xây sai quy hoạch.
Trung tâm của khu liên hợp là sân vận động Trống Đồng, diện tích hơn 73,3ha, sức chứa khoảng 135.000 chỗ ngồi.
Sáng 19/12, Vingroup đồng loạt xúc tiến 11 công trình trọng điểm trên toàn quốc. Trong đó, lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội là điểm cầu trung tâm của chương trình Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các dự án, công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.