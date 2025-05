Báo châu Á: "Man Utd thua thảm hại đội bóng chỉ có 2 ngày tập luyện"

Ngay sau trận đấu, kênh truyền thông danh tiếng ESPN phiên bản châu Á bình luận: “Ngay cả trong thời điểm đang tuột dốc, Man Utd có lẽ cũng không ngờ rằng họ phải nhận thất bại sốc 0-1 trước đội ASEAN All Stars”.

“Mặc dù phải đối đầu với những đối thủ lừng lẫy hơn nhiều, đội bóng được thành lập vội vã ASEAN All Stars vẫn giành chiến thắng, nhờ pha lập công ở phút 71 của cầu thủ người Myanmar Maung Maung Lwin.

Đội ASEAN All Stars bất ngờ chơi hay hơn so với Man Utd (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Anh này đã không mắc sai lầm nào trong pha lao xuống đối mặt với thủ môn đối phương. Maung Maung Lwin bình tĩnh thực hiện pha dứt điểm gọn gàng vào lưới, sau khi được Adrian Segecic chuyền bóng”, ESPN cho biết thêm.

Rồi kênh truyền thông danh tiếng chuyên viết về bóng đá châu Á này phân tích khác biệt giữa hai đội Manchester United và ASEAN All Stars: “Man Utd đến Malaysia vì khoản tiền hậu hĩnh, còn đội ASEAN All Stars đến vì chiến thắng”.

Trong khi đó, tờ nhật báo tiếng Anh hàng đầu Malaysia New Straits Times chạy tít: “Man Utd nhận thất bại sốc tại Kuala Lumpur (địa điểm diễn ra trận đấu giữa đội bóng nước Anh và ASEAN All Stars)”.

Còn trong phần nội dung, tờ báo này dùng những lời lẽ thẳng thừng về sự yếu kém của Man Utd: “Mùa giải thảm hại của Man Utd kéo dài từ giải Premier League đến tận Kuala Lumpur. Nhà cựu vô địch bóng đá xứ sở sương mù đã sa sút nay càng sa sút hơn”.

Thất bại của Man Utd gây sốc cho truyền thông châu Á (Ảnh: Khoa Nguyễn).

“Lần này, Man Utd thua sốc đội ASEAN All Stars trên sân vận động Bukit Jalil, trước hơn 72.000 khán giả ở Malaysia, những người hẳn rất thất vọng với màn trình diễn tệ hại của đội bóng nước Anh.

Điều đáng nói hơn nữa, gây kinh ngạc hơn nữa, ASEAN All Stars là đội bóng được thành lập vội vã. Đội này chỉ có chưa đến 48 tiếng tập luyện cùng nhau. Đội ASEAN All Stars cũng chỉ mới tập đúng một buổi trước giờ bóng lăn”, New Straits Times viết thêm.

Còn trên tờ Siam Sport của Thái Lan, tờ báo này cho biết: “Maung Maung Lwin ghi bàn thắng bất ngờ khiến CLB Man Utd để thua đội ASEAN All Stars với tỷ số 0-1”.

“Đội ASEAN All Stars chiến đấu rất tốt trước Man Utd. Họ có những cơ hội dứt điểm về phía khung thành của đội bóng nước Anh, khiến thủ môn Onana bên phía Man Utd vất vả.

Điểm nhấn xảy ra ở phút 71, cầu thủ người Australia Adrian Segecic chuyền bóng cho Maung Maung Lwin. Anh này dứt điểm đánh bại thủ môn vào sân từ băng ghế dự bị Tom Heaton bên phía Man Utd, ghi bàn giúp đội ASEAN All Stars có chiến thắng 1-0”, vẫn là những dòng được viết trên tờ Siam Sport.

Sau trận đấu với đội ASEAN All Stars, Man Utd sẽ có trận giao hữu với đội Hong Kong (Trung Quốc) vào tối 30/5, trên sân vận động Hong Kong.