Garnacho tỏa sáng, Chelsea vào bán kết Cúp Liên đoàn Anh

Những pha lập công trong hiệp hai của các “siêu dự bị” Alejandro Garnacho và Pedro Neto đã mang lại nụ cười cho HLV Enzo Maresca, khi Chelsea giành chiến thắng 3-1 trên sân của Cardiff City vào rạng sáng 17/12, qua đó nối dài mạch thắng lên 6 trận liên tiếp ở tứ kết Cúp Liên đoàn Anh.

Maresca từng mô tả quãng thời gian chuẩn bị trước chiến thắng 2-0 trước Everton hôm thứ bảy tuần trước là “48 giờ tệ nhất” kể từ khi ông dẫn dắt Chelsea, và hiệp một tại Cardiff dường như chẳng giúp tâm trạng của nhà cầm quân người Ý tốt hơn.

Chelsea gặp nhiều khó khăn trước lối chơi quyết tâm của Cardiff (Ảnh: Getty).

Chelsea ra sân với đội hình xuất phát hoàn toàn khác so với cuối tuần, và đội bóng Ngoại hạng Anh gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm nhịp chơi trước bầu không khí cuồng nhiệt tại sân Cardiff City Stadium chật kín khán giả. Chính đội chủ nhà mới là những người tạo ra cơ hội đáng chú ý đầu tiên, khi phút 23, Isaak Davies băng xuống đón đường chọc khe của Joel Bagan nhưng lại vội vàng dứt điểm, đưa bóng đi chệch khung thành.

Đội hình xuất phát của Cardiff có tới 5 cầu thủ trưởng thành từ học viện, trong khi riêng tiền vệ Moises Caicedo của Chelsea đã tiêu tốn 115 triệu bảng. Đẳng cấp của đội trưởng Chelsea chỉ được thể hiện thoáng qua ở phút 30, khi đường chuyền xé toang hàng thủ giúp Marc Guiu đối mặt, song thủ môn Nathan Trott đã dùng chân cản phá thành công. Đó cũng là cú sút trúng đích duy nhất của Chelsea trong hiệp một. Ở chiều ngược lại, Filip Jorgensen phản xạ xuất sắc, đẩy quả tạt bị đổi hướng của Davies dội cột rồi ra ngoài chịu phạt góc.

Bước sang hiệp hai, Maresca tung Joao Pedro và Garnacho vào sân, và chính Garnacho tạo ra bước ngoặt chỉ 12 phút sau giờ nghỉ. Facundo Buonanotte cắt được đường chuyền của Dylan Lawlor, trước khi kiến tạo để cầu thủ vào sân thay người dứt điểm chéo góc mở tỷ số, ghi bàn thắng thứ ba của anh trong mùa giải.

Garnacho ăn mừng với đồng đội sau khi ghi bàn (Ảnh: Getty).

Không lâu sau đó, Trott còn phải trổ tài đẩy cú cứa lòng của Buonanotte qua xà ngang. Tuy nhiên, Cardiff không buông xuôi, nhất là khi họ từng vượt qua những đối thủ ở hạng đấu cao hơn trong hai vòng trước.

Nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 75 từ một cái tên ít ai ngờ tới. David Turnbull có pha băng vào dũng mãnh, đón quả tạt của Perry Ng rồi đánh đầu tung lưới, ghi bàn đầu tiên sau 13 tháng. Đó cũng là trận thứ 6 trong 7 lần gần nhất Cardiff chơi trên sân nhà mà cả hai đội đều ghi bàn.

Sân vận động như nổ tung sau bàn gỡ hòa, nhưng chỉ bảy phút sau, các CĐV Cardiff lại lặng đi. Một chút may mắn đã mỉm cười với Chelsea khi cú sút sệt về góc xa của Pedro Neto chạm chân Bagan đổi hướng, khiến Trott bó tay, đưa đội khách vượt lên dẫn 2-1.

Bàn thắng vào lưới Cardiff giúp tiền vệ cánh người Bồ Đào Nha vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn của Chelsea mùa này với 6 pha lập công. Đến phút bù giờ, Garnacho hoàn tất cú đúp để ấn định chiến thắng 3-1. Quan trọng hơn với Maresca, Chelsea đã tránh được một cú sốc tại cúp đấu, khi họ loại đội bóng ngoài Ngoại hạng Anh cuối cùng còn sót lại ở giải.