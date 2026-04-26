Arsenal vượt ải Newcastle, giành lại ngôi đầu bảng

Arsenal thắng 1-0 trước Newcastle

Arsenal tiếp tục duy trì sự áp đảo trước Newcastle, giành chiến thắng thứ 13 trong 14 lần đối đầu gần nhất trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh. Thắng lợi tối thiểu 1-0 vào tối 25/4 không chỉ củng cố vị thế của "Pháo thủ" mà còn thắp lại hy vọng giành chức vô địch sau hơn hai thập kỷ chờ đợi.

Sau vài tuần sa sút khi đánh rơi lợi thế trên đỉnh bảng, Arsenal bước vào trận đấu với áp lực phải tìm lại mạch thắng. Ngay từ đầu, Eberechi Eze đã khiến Newcastle chao đảo với cú sút chệch cột trong gang tấc. Không lâu sau, chính anh mở tỷ số ở phút 9, khi tận dụng pha phạt góc ngắn được dàn xếp bài bản để dứt điểm hiểm hóc vào góc cao bên trái, sau đường kiến tạo của Kai Havertz, làm bùng nổ khán đài Emirates.

Newcastle tạo ra rất ít cơ hội rõ ràng trong hiệp một, ngoại trừ cú sút xa đổi hướng khó chịu của Sandro Tonali buộc thủ thành David Raya phải trổ tài cứu thua bằng một tay. Dù hài lòng với lợi thế dẫn trước, HLV Mikel Arteta vẫn có lý do để lo lắng khi Havertz dính chấn thương trước giai đoạn then chốt của mùa giải, đặc biệt là trận bán kết Champions League vào giữa tuần.

Chỉ 10 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Arsenal mất thêm Eze vì chấn thương. Liên tiếp hai học trò cưng gặp chấn thương khiến Arteta đau đầu. Arsenal không duy trì được việc kiểm soát thế trận, và nỗi lo đánh rơi lợi thế dần lớn lên. Khoảng 20 phút cuối, bầu không khí căng thẳng bao trùm sân Emirates. Gabriel Martinelli cố gắng giải tỏa áp lực bằng cú sút uy lực nhưng bị Sven Botman cản phá.

Khoảng cách mong manh khiến chiến thắng của Arsenal nhiều phen bị đe dọa. Nỗi lo suýt trở thành hiện thực khi Nick Woltemade treo bóng cho Yoane Wissa dứt điểm vọt xà ở cự ly gần, trước khi Dan Burn đánh đầu trúng vị trí của Raya ở cơ hội cuối trận. Dẫu vậy, cuối cùng Arsenal đã bảo vệ thành công tỷ số 1-0 và giành trọn 3 điểm.

Dù màn trình diễn chưa thực sự thuyết phục, Arsenal vẫn nới rộng khoảng cách lên 3 điểm với đội nhì bảng Man City. Trong khi đó, thất bại thứ tư liên tiếp không ảnh hưởng nhiều đến Newcastle, đội đang hướng tới một vị trí an toàn ở giữa bảng xếp hạng.