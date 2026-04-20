HLV Arteta: "Arsenal vẫn tự tin vô địch Ngoại hạng Anh"

Arsenal thất bại 1-2 trước Man City vào tối 19/4. Phát biểu sau trận đấu tại Etihad, HLV Arteta tỏ ra kiên định và thậm chí bất ngờ tuyên bố niềm tin của ông còn lớn hơn sau màn trình diễn đầy nỗ lực của đội bóng.

Man City có thể vươn lên dẫn đầu về hiệu số bàn thắng bại nếu giành chiến thắng trong trận đấu với Burnley vào sáng 23/4. Tuy nhiên, Arteta khẳng định đội hình của ông đã sẵn sàng cho cuộc đối đầu trực tiếp trong 5 vòng đấu cuối cùng.

HLV Arteta khẳng định Arsenal vẫn giữ được sự tự tin sau thất bại trước Man City (Ảnh: Getty).

HLV Mikel Arteta chia sẻ: “Nếu cần thêm niềm tin, thì tôi nghĩ lúc này các cầu thủ đã tin tưởng nhiều hơn. Họ nói về điều đó ngay trong phòng thay đồ. Đây giống như một giải đấu hoàn toàn mới. Man City còn một trận chưa đá, còn chúng tôi đang hơn 3 điểm và vẫn còn 5 vòng phía trước, mọi thứ vẫn hoàn toàn rộng mở.

Chúng tôi hiểu mình đã nỗ lực thế nào để có được vị trí hiện tại và sẽ không dừng lại, chắc chắn là như vậy. Dĩ nhiên, toàn đội rất thất vọng khi không thể giành kết quả như mong muốn theo cách trận đấu diễn ra. Ngay sau trận, bạn có thể thấy họ nói với nhau rằng hôm nay chúng tôi đã bỏ lỡ một cơ hội, song cơ hội lớn nhất vẫn nằm ở 5 trận tới, vì vậy hãy làm lại từ đầu”.

Trong trận đấu, Kai Havertz ghi bàn gỡ hòa cho Arsenal, nhưng sau đó lại bỏ lỡ cơ hội vàng ở phút 95 để giành lại 1 điểm, điều có thể tạo bước ngoặt cho cuộc đua. Arsenal cũng hai lần đưa bóng dội khung gỗ. Đội trưởng Martin Odegaard cũng bày tỏ niềm tin vào khả năng vô địch của đội nhà.

Arsenal thua Man City nhưng vẫn đang hơn đối thủ 3 điểm (Ảnh: Getty).

Odegaard chia sẻ: “Thật thất vọng khi không thể giành chiến thắng. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ và chơi tốt, pressing hiệu quả. Đặc biệt trong hiệp hai, đội tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng trước khung thành. Nhưng những trận đấu như thế này thường được quyết định bởi khoảnh khắc nhỏ, và chúng tôi đã không đủ sắc bén nên phải ra về tay trắng.

Đó là bóng đá ở đẳng cấp cao, luôn căng thẳng, khốc liệt và được định đoạt bởi những chi tiết nhỏ. Dù tiếc nuối, toàn đội vẫn có nhiều điểm tích cực. Giờ là lúc hướng tới trận tiếp theo để trở lại mạnh mẽ hơn”.

Niềm tin của HLV Mikel Arteta và các cầu thủ Arsenal vẫn vững vàng, bất chấp thất bại trước đối thủ trực tiếp. Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh hứa hẹn sẽ còn nhiều kịch tính trong những vòng đấu cuối cùng.