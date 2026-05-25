Xác định các suất dự cúp châu Âu sau vòng cuối Ngoại hạng Anh

Bóng đá Anh có 8 suất dự cúp châu Âu, trong đó có 5 suất dự Champions League, 2 suất dự Europa League và 1 suất dự Conference League khi vòng đấu cuối cùng của Ngoại hạng Anh diễn ra vào tối 24/5.

Thậm chí số suất dự cúp châu Âu của các đội bóng nước Anh có thể tăng lên 9 nếu Crystal Palace giành chức vô địch Conference League vào giữa tuần này để giành vé tham dự Europa League bằng con đường vòng.

Arsenal ăn mừng ngôi vô địch Premier League lần đầu tiên sau 22 năm bằng chiến thắng trước Crystal Palace ở vòng đấu cuối (Ảnh: Getty).

Chính vì vậy vòng đấu cuối của giải đấu cao nhất xứ sở sương mù đã diễn ra vô cùng hấp dẫn với nhiều kết quả bất ngờ. Dù đã chính thức vô địch sớm một vòng đấu, Arsenal khép lại một mùa giải ấn tượng khi đánh bại Crystal Palace với tỷ số 2-1 và nâng cao chiếc cúp danh giá lần đầu tiên kể từ năm 2004.

Đoàn quân của HLV Mikel Arteta vẫn còn một chiếc cúp danh giá khác đang chờ khi chuẩn bị đối đầu với Paris Saint-Germain trong trận chung kết Champions League diễn ra vào ngày 30/5 tới đây.

Trong khi đó Man City gây thất vọng trong trận đấu chia tay của HLV Pep Guardiola khi để thua ngược trước Aston Villa với tỷ số 1-2 ngay trên sân nhà Etihad, khép lại giải đấu với vị trí thứ nhì.

Sunderland bất ngờ đánh bại Chelsea để giành suất tham dự Europa League (Ảnh: Getty).

Sunderland là đội gây bất ngờ lớn nhất khi đánh bại Chelsea trên sân nhà với tỷ số 2-1 và được hưởng lợi khi Man Utd thắng đậm Brighton với tỷ số 3-0 để giành suất dự Europa League.

Đội bóng của HLV Regis le Bris, sau khi thăng hạng từ Championship, đã giành quyền tham dự Europa League chỉ chưa đầy 12 tháng với việc kết thúc giải đấu ở vị trí thứ 7.

Chelsea gây thất vọng khi lần thứ 2 trong vòng 4 năm dưới sự tiếp quản của tỷ phú Todd Boehly vắng mặt ở đấu trường châu Âu (Ảnh: Getty).

Ngược lại với trận thua trước Sunderland, Chelsea gây thất vọng khi không thi đấu ở đấu trường châu Âu mùa giải tới dù trước đó đội chủ sân Stamford Bridge đặt mục tiêu giành một suất tham dự Champions League.

Chelsea đã chi hơn 1,7 tỷ bảng dưới sự sở hữu của tập đoàn Clearlake Capital và tỷ phú Todd Boehly nhưng đã hai lần không giành được suất tham dự cúp châu Âu trong vòng bốn năm. Thành tích của họ tại Premier League kể từ khi được tiếp quản năm 2022 lần lượt là thứ 12, thứ 6, thứ 4 và thứ 10.

Trong khi đó, Liverpool vẫn giữ vững vị trí thứ năm khi chia điểm với Brentford trên sân nhà Anfield với tỷ số 1-1 để giành suất tham dự Champions League thứ 5, khi trước đó các suất dự giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu đã thuộc về Arsenal, Man City, Man Utd và Aston Villa.

Đáng chú ý, sau vòng đấu cuối chứng kiến các đội bóng nước Anh không thể giành 6 suất dự Champions League khi Aston Villa ngược dòng đánh bại Man City với tỷ số 2-1, đồng nghĩa hết cơ hội cho Bournemouth giành thêm một suất dự giải đấu cao nhất châu Âu.

Dù vậy việc giành một suất tham dự Europa League với Bournemouth đã là một thành công khi vượt qua đối thủ Brentford - đội tưởng chừng đã nắm chắc suất tham dự Europa League vào đầu tháng 5 nhưng đã đánh mất phong độ trong những vòng đấu cuối cùng.