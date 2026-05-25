Erling Haaland giành danh hiệu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2025-2026

Cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh mùa giải 2025-2026 khép lại đầy kịch tính khi Erling Haaland tiếp tục khẳng định đẳng cấp của một trung phong hàng đầu thế giới.

Dù không trực tiếp ra sân ở vòng đấu hạ màn, chân sút người Na Uy vẫn vững vàng ở ngôi đầu danh sách ghi bàn với 27 pha lập công sau 35 lần ra sân. Thành tích này giúp anh sánh ngang kỷ lục ghi bàn của hai huyền thoại Alan Shearer và Harry Kane.

Nhìn lại chặng đường vừa qua, phong độ của Haaland đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét. Anh khởi đầu mùa giải như một cỗ máy săn bàn không thể ngăn cản với 19 bàn thắng chỉ sau 17 trận đầu tiên. Chính hiệu suất ngoài mong đợi này đã giúp Man City tạo ra vị thế vững chãi trước Arsenal trong phần lớn thời gian lượt đi.

Tuy nhiên, ở giai đoạn chuyển giao năm mới, Haaland bất ngờ rơi vào tình trạng "tịt ngòi" kéo dài. Trong chuỗi 7 trận liên tiếp, tiền đạo 25 tuổi chỉ có duy nhất một bàn thắng từ chấm phạt đền vào lưới Brighton.

Sự chững lại này của ngôi sao chủ lực đã gián tiếp khiến Man City đánh rơi những điểm số quan trọng, tạo điều kiện cho Arsenal bứt phá trong cuộc đua vô địch.

Dẫu vậy, đẳng cấp của một ngôi sao lớn vẫn được thể hiện đúng lúc. Haaland biết cách tỏa sáng trong các trận đấu mang tính chất quyết định trước những đối thủ lớn như Liverpool hay Arsenal. Bản năng sát thủ này giúp anh duy trì lợi thế dẫn đầu và cuối cùng là bảo vệ thành công danh hiệu cá nhân cao quý nhất dành cho tiền đạo.

Dù Man City không thể bảo vệ thành công ngôi vương trước một Arsenal thi đấu ổn định, nhưng tầm ảnh hưởng của Haaland là không thể phủ nhận. Đứng ngay sau anh trong danh sách ghi bàn là Igor Thiago (Brentford) với 22 bàn thắng, xếp thứ 3 là người đồng đội của Haalad, tiền vệ Antoine Semenyo.

Với danh hiệu Chiếc giày vàng mùa giải này, Haaland tiếp tục củng cố vị thế trong ngôi đền huyền thoại của giải đấu. Trong kỷ nguyên Premier League, hiện tại chỉ còn Mohamed Salah và Thierry Henry là hai cầu thủ sở hữu nhiều danh hiệu Vua phá lưới hơn chân sút của The Citizens.

Ở tuổi 25, hành trình của Haaland tại xứ sở sương mù vẫn còn rất dài và người hâm mộ hoàn toàn có quyền kỳ vọng anh sẽ sớm vượt qua những cột mốc vĩ đại phía trước.