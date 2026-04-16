Thoát hiểm tại Emirates, Arsenal tiến vào bán kết Champions League

Arsenal chật vật giành vé bán kết Champions League sau trận hòa không bàn thắng trước Sporting CP trên sân nhà Emirates vào rạng sáng 16/4, qua đó góp mặt ở vòng bốn đội mạnh nhất mùa thứ hai liên tiếp với tổng tỷ số 1-0.

Đội chủ nhà bước vào trận đấu với áp lực phải thể hiện sau ba thất bại liên tiếp ở giải quốc nội, đặc biệt khi trận đấu quan trọng với đối thủ cạnh tranh chức vô địch Man City đang chờ đợi vào chủ nhật. Arsenal khởi đầu đầy hứng khởi nhưng nhanh chóng đánh mất nhịp độ, tạo điều kiện cho Sporting lấy lại thế trận.

Cơ hội rõ ràng đầu tiên thuộc về Francisco Trincao của Sporting với cú sút chệch khung thành từ trong vòng cấm ở phút 18. Đến phút 30, Pedro Gonçalves dứt điểm vọt xà từ góc hẹp khi đội khách tiếp tục thi đấu tự tin, khiến khán giả Emirates dần trở nên sốt ruột trước giờ nghỉ.

Hai phút trước khi hiệp một kết thúc, Geny Catamo tung cú volley nguy hiểm từ quả tạt của Maximiliano Araujo, nhưng bóng chỉ chạm mép ngoài cột dọc khi thủ môn David Raya đã bị đánh bại. Ở tình huống cuối cùng của hiệp một, Eberechi Eze sút vọt xà từ khoảng cách 20m, khép lại 45 phút mà Arsenal không thể buộc thủ môn Rui Silva phải thực sự trổ tài.

Sporting đã ghi 14/20 bàn tại Champions League mùa này trong hiệp hai, và họ suýt nâng cao thành tích đó khi Araujo sút chệch khung thành chỉ ba phút sau giờ nghỉ. HLV Mikel Arteta đáp trả bằng việc rút Viktor Gyokeres để tung người hùng lượt đi Kai Havertz vào sân. Arsenal suýt mở tỷ số ngay sau đó khi Noni Madueke băng xuống vòng cấm, nhưng cú dứt điểm ở tư thế thiếu thăng bằng chỉ đưa bóng vào cạnh lưới. Sự căng thẳng gia tăng khi Arsenal loay hoay tìm bàn “kết liễu” cặp đấu, còn Arteta phải nhận thẻ vàng vì phản ứng.

Arsenal có chút nhỉnh hơn trong giai đoạn cuối trận khi Sporting xuống sức, đội chủ nhà có một vài pha dứt điểm, đáng kể nhất là cú đánh đầu dội cột của Leandro Trossard từ quả phạt góc của Max Dowman. Tuy nhiên, "Pháo thủ" cũng không thể có được bàn thắng để giành chiến thắng trên sân nhà. Dẫu sao việc giữ sạch lưới cũng giúp đoàn quân của HLV Arteta hoàn thành mục tiêu đề ra.

Trận giữ sạch lưới thứ 8 tại Champions League mùa này giúp Arsenal có nền tảng vững chắc trước đối thủ tại bán kết là Atetico Madrid. Đồng thời, họ chỉ thua 1 trong 24 trận tại cúp châu Âu gần nhất trên sân nhà (thắng 17, hòa 6). Trong khi đó, Sporting tiếp tục chờ đợi lần đầu vào bán kết, đồng thời kéo dài chuỗi không thắng trên sân khách trước các đội bóng Anh ở đấu trường châu lục lên 11 trận (hòa 6, thua 5).

Đội hình thi đấu

Arsenal: Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice; Madueke (Dowman 63), Eze (Jesus 79), Martinelli (Trossard 79); Gyokeres (Havertz 56)

Sporting CP: Rui Silva; Quaresma (Vagiannidis 85), Diomande, Inacio, Araujo; Hjulmand, Morita (Simoes 77); Catamo (Quenda 71), Trincao (Nel 85), Goncalves (Braganca 71); Suarez