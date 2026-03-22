Arsenal 0-0 Man City (hết hiệp 1): Thế trận chặt chẽ

Tối nay, sân vận động Wembley sẽ chứng kiến một trong hai đội bóng hàng đầu nước Anh, Arsenal hoặc Man City, bước lên bục vinh quang để nhận chiếc cúp Liên đoàn Anh danh giá. Chiếc cúp sẽ được trang trí bằng dải ruy băng đỏ hoặc xanh da trời, tượng trưng cho màu áo của nhà vô địch.

Đây là một trận chung kết lịch sử khi lần đầu tiên hai đội đang dẫn đầu và xếp thứ hai tại Ngoại hạng Anh đối đầu nhau ở cúp Liên đoàn Anh. Trong khi Arsenal đang khao khát chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài ba thập kỷ tại giải đấu này, thì Man City của Pep Guardiola đang tìm kiếm danh hiệu lớn đầu tiên kể từ chức vô địch Champions League 2022-23.

Arsenal: Chấm dứt 30 năm chờ đợi?

Đối với Arsenal của Mikel Arteta, giấc mơ "ăn bốn" vẫn còn xa vời, nhưng một chiến thắng tại Wembley có thể nâng tỷ lệ thành công lên 25%. Lần gần nhất "Pháo thủ" đăng quang cúp Liên đoàn Anh là vào ngày 18/4/1993, 6 năm sau danh hiệu đầu tiên. Tuy nhiên, họ cũng là đội bóng có số lần thất bại ở chung kết nhiều nhất (6 lần), gần nhất là trước chính Man City vào năm 2018.

Hành trình đến Wembley của Arsenal không hề dễ dàng, nhưng họ đã vượt qua Port Vale, Brighton, Crystal Palace và Chelsea. Đặc biệt, màn ăn mừng cuồng nhiệt của các cầu thủ và ban huấn luyện sau bàn thắng quyết định của Kai Havertz ở bán kết trước Chelsea đã cho thấy khát khao chiến thắng của đội bóng Bắc London.

Mikel Arteta, cựu trợ lý của Man City, đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử khi trở thành huấn luyện viên đầu tiên của Arsenal giành chiến thắng trong hai trận chung kết cúp lớn đầu tiên dẫn dắt đội (không tính Community Shield). Lịch sử cũng ủng hộ chiến lược gia người Tây Ban Nha khi ông bất bại trong 8 lần xuất hiện tại Wembley cùng Arsenal trên cả cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Phong độ gần đây của Arsenal cũng rất ấn tượng với chuỗi 14 trận bất bại và 6 chiến thắng trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Man City: Cứu vãn mùa giải đầy biến động?

Trước khi vòng 1/8 Champions League diễn ra, Man City cũng nuôi tham vọng "ăn bốn", nhưng thất bại 1-2 trước Real Madrid đã khiến họ sớm chia tay đấu trường châu Âu. Mùa giải đầy biến động của Man City vẫn có thể được cứu vãn ở đấu trường quốc nội, với Liverpool đang chờ đợi ở tứ kết FA Cup vào tháng tới. Tuy nhiên, việc chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường đang đặt ra nhiều dấu hỏi về phong độ của thầy trò Pep Guardiola.

Mặc dù cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh đang nằm trong tay Arsenal với khoảng cách 9 điểm (dù đá nhiều hơn 1 trận), Man City lại là "ông vua" thực sự của cúp Liên đoàn Anh. Đội bóng áo xanh đã thắng 8/9 trận chung kết tại cúp Liên đoàn Anh, bao gồm 7 lần liên tiếp kể từ năm 1974. Pep Guardiola cũng có thể trở thành huấn luyện viên đầu tiên 5 lần vô địch giải đấu này.

Tuy nhiên, bàn gỡ muộn của Gabriel Martinelli tại Emirates hồi tháng 9 đã giúp Arsenal bất bại trong 6 lần đối đầu gần nhất với Man City. Nếu kéo dài chuỗi này lên con số 7, đó sẽ là một kết quả không thể tuyệt vời hơn cho "Pháo thủ" trong trận chung kết đầy kịch tính này.