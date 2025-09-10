Argentina thất bại trong ngày vắng Messi, Brazil trắng tay trước Bolivia

Vòng loại World Cup 2026 đã kết thúc sau loạt trận vào sáng 10/9. 6 đội bóng gồm Argentina, Brazil, Ecuador, Colombia, Uruguay, Paraguay đã giành vé dự vòng chung kết; Bolivia giành vé play-off.

Argentina thất bại trong ngày vắng Messi

Ecuador đã kéo dài chuỗi trận bất bại trên sân nhà tại vòng loại World Cup 2026 lên con số 15 (9 thắng, 6 hòa) sau khi đánh bại Argentina với tỷ số tối thiểu 1-0 trong một trận đấu kịch tính, nơi cả hai đội đều kết thúc với 10 người trên sân. Chiến thắng này giúp Ecuador khép lại chiến dịch vòng loại World Cup 2026 một cách ấn tượng.

Với mục tiêu giành vị trí thứ hai tại bảng xếp hạng vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ, Ecuador đã nhập cuộc đầy mạnh mẽ trước nhà đương kim vô địch thế giới, đội bóng đã chắc chắn ngôi đầu bảng. Thủ thành Emiliano Martínez của Argentina đã phải làm việc vất vả ngay từ những phút đầu, khi anh liên tiếp cản phá các cú sút nguy hiểm của Enner Valencia và Nilson Angulo.

Trận đấu giữa Ecuador và Argentina diễn ra căng thẳng (Ảnh: Getty).

La Albiceleste dần lấy lại thế trận, nhưng bước ngoặt đã đến ở phút 30 khi Nicolas Otamendi bị truất quyền thi đấu vì phạm lỗi với Valencia trong một tình huống có thể dẫn đến bàn thắng. Tưởng chừng Argentina sẽ giữ vững tỷ số đến hết hiệp một, nhưng một pha phạm lỗi khác của Nicolas Tagliafico đã tạo cơ hội cho đội trưởng Valencia thực hiện thành công quả phạt đền ở phút bù giờ thứ 13, ghi bàn thắng đầu tiên cho Ecuador sau năm trận đấu.

Thế trận lại đảo chiều nhanh chóng chỉ năm phút sau khi hiệp hai bắt đầu, khi Moises Caicedo của Ecuador nhận thẻ vàng thứ hai và bị đuổi khỏi sân, san bằng quân số cho cả hai đội. Sau một giờ thi đấu, Sebastian Beccacece đã rút Valencia ra khỏi sân trong trận đấu có thể là lần cuối cùng anh khoác áo đội tuyển trên sân nhà. Cả hai đội đều thực hiện nhiều sự thay đổi người, và Giovani Lo Celso, một cầu thủ vào sân thay người của Argentina, suýt chút nữa đã san bằng tỷ số nhưng bị Willian Pacho cản phá quyết định.

Caicedo bị truất quyền thi đấu (Ảnh: Getty).

Ở phía bên kia chiến tuyến, Kevin Rodriguez của Ecuador cũng có cơ hội nhân đôi cách biệt nhưng một lần nữa, Martinez lại có pha cứu thua xuất sắc. Trận đấu diễn ra cởi mở và cả hai đội đều có thể ghi bàn, nhưng cuối cùng, La Tri đã giành chiến thắng trong một trận đấu mà về cơ bản không còn nhiều ý nghĩa về mặt thứ hạng. Ecuador giờ đây có thể hướng tới lần thứ năm góp mặt tại FIFA World Cup sau khi đánh bại nhà đương kim vô địch, đội bóng đã phải chịu trận thua đầu tiên sau chín lần gặp nhau (thắng 7, hòa 1).

Bolivia đánh bại Brazil, giành vé play-off

Bolivia đã tạo nên cú sốc lớn tại vòng loại World Cup FIFA khu vực Nam Mỹ, giành vé tham dự vòng play-off liên lục địa sau chiến thắng bất ngờ 1-0 trên sân nhà trước Brazil. Kết quả này đánh dấu sự lột xác ngoạn mục của La Verde sau chuỗi 5 thất bại trong 6 trận mở màn.

Trước trận đấu mang tính quyết định này, Bolivia cần một chiến thắng cùng với những kết quả thuận lợi khác để nuôi hy vọng góp mặt tại vòng chung kết năm sau. Đối thủ của họ, Brazil, đã có tới 9 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với chiến thắng 3-0 trước Chile tuần trước, cho thấy ý định thử nghiệm đội hình của HLV Carlo Ancelotti.

Bolivia thi đấu quyết tâm trước Brazil (Ảnh: Getty).

15 phút đầu tiên chứng kiến sự căng thẳng rõ rệt khi Bolivia chật vật tìm kiếm sự ổn định. Miguelito trở thành tâm điểm của mọi pha tấn công bên phía đội chủ nhà, với một cú sút phạt đi chệch cột dọc và nhiều lần bị thủ thành Alisson Becker cản phá.

La Verde chiếm ưu thế trong phần lớn hiệp một với 14 cú sút, nhưng Alisson vẫn đứng vững. Bước ngoặt đến vào phút bù giờ hiệp một, khi Bolivia được hưởng quả phạt đền sau pha phạm lỗi của Bruno Guimaraes với Roberto Fernandez trong vòng cấm. Miguelito không mắc sai lầm nào trên chấm 11m, mở tỷ số cho Bolivia. Với việc Venezuela hòa Colombia ở trận đấu cùng giờ, Bolivia tạm thời vươn lên vị trí dự play-off.

Miguelito ăn mừng sau khi ghi bàn cho Bolivia (Ảnh: Getty).

Với lợi thế dẫn trước, Bolivia tập trung bảo vệ thành quả và hy vọng Venezuela không thể lật ngược tình thế trước Colombia. Tin tức về hai bàn thắng của Colombia vào lưới Venezuela đã tiếp thêm sức mạnh cho các cổ động viên La Verde trên khán đài. Tuy nhiên, Brazil của Ancelotti không dễ dàng bỏ cuộc. HLV người Ý đã thực hiện 4 sự thay đổi người ngay sau phút 60, tung vào sân những cầu thủ chủ chốt như Raphinha, Joao Pedro và Estevao.

Bất chấp những thay đổi từ phía Brazil, Bolivia vẫn là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, nhưng sự thiếu chính xác trong khâu dứt điểm đã khiến họ không thể có một đêm thi đấu thoải mái, đặc biệt khi Colombia tiếp tục ghi thêm hai bàn thắng. Dù vậy, nhờ màn trình diễn xuất sắc trước Brazil và việc Colombia áp đảo Venezuela, La Verde đã giành được suất đá play-off, nuôi hy vọng lần đầu tiên góp mặt tại FIFA World Cup sau 32 năm chờ đợi.