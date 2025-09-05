Tiền đạo Brazil gặp sự cố trên sân sau pha va chạm mạnh với đồng đội

Phút thứ 18, từ một pha treo bóng vào vòng cấm của đồng đội, Joao Pedro đã bật cao đón bóng nhằm thực hiện một pha đánh đầu nhưng bất thành. Sau pha bóng, tiền đạo Joao Pedro đã mất đà và lao thẳng vào người đồng đội Gabriel Martinelli.

Cú va chạm mạnh khiến anh mất thăng bằng và nôn ói ngay trên sân trong khi đội ngũ y tế phải nhanh chóng vào sân sơ cứu. May mắn là ngôi sao của Chelsea vẫn có thể tiếp tục thi đấu và thực hiện đường chuyền quan trọng dẫn đến bàn mở tỷ số của Estevao Willian ở phút 38.

Joao Pedro nôn mửa ngay trên sân sau va chạm với đồng đội ở phút 18 (Ảnh: Getty).

Chân sút 23 tuổi cuối cùng rời sân ở phút 71 để nhường chỗ cho Kaio Jorge. Sau trận đấu, Joao Pedro đã chia sẻ về sự cố gặp phải và trấn an người hâm mộ rằng anh đã cảm thấy tốt hơn.

"Tôi đang tập trung vào tình huống đá phạt góc, tôi nỗ lực để có thể đánh đầu. Khi tôi lao về phía trước, không may Martinelli đã ở đó. Chúng tôi va chạm với nhau và tôi bị một cú đánh mạnh vào bụng. Tôi cảm thấy rất đau, nhưng sau đó tôi đã bình tĩnh lại", Joao Pedro bày tỏ.

Ở trận đấu với Chile, đội tuyển Brazil đã tạo ra sức ép tấn công mạnh mẽ và có bàn mở tỷ số ở phút 38 nhờ pha lập công của Willian. Đội tuyển Selecao tiếp tục thăng hoa ở hiệp 2 với 2 bàn thắng chỉ trong hai phút do công của Lucas Paqueta và Bruno Guimaraes ở phút 74 và 76.

Bày tỏ sau chiến thắng của đội nhà, Joao Pedro khẳng định: "Tôi rất vui khi có phong độ tốt ở Chelsea và được triệu tập trở lại đội tuyển quốc gia Brazil. Tôi nghĩ giấc mơ của mọi chàng trai là được ở đây, và hôm nay tôi đã có thể ra sân. Tôi đã bỏ lỡ một bàn thắng nhưng điều quan trọng nhất là chiến thắng".

Chiến thắng trước Chile giúp Brazil củng cố vị trí nhì bảng vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ khi vẫn còn một trận đấu phía trước. Tính đến thời điểm này Brazil đã giành vé dự World Cup 2026 cùng các đội tuyển khác của khu vực Nam Mỹ như Argentina, Uruguay, Colombia, Paraguay và Ecuador.