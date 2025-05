Nhận định Real Betis - Chelsea (2h, 29/5): Chung kết trong mơ của Antony

* Trận chung kết UEFA Conference League giữa Real Betis và Chelsea diễn ra trên sân Wroclaw Stadium (Ba Lan) vào lúc 2h ngày 29/5.

Trước trận chung kết UEFA Conference League, HLV Manuel Pellegrini của Real Betis đã nhắc rất nhiều tới Antony. Trong đó, ông nhấn mạnh rằng ngôi sao người Brazil rất muốn giành danh hiệu châu Âu để phục thù chuỗi ngày tệ hại ở Man Utd.

Antony góp công lớn giúp Real Betis giành quyền vào chung kết UEFA Conference League (Ảnh: Sky Sports).

Rõ ràng, HLV Pellegrini muốn xoáy sâu vào những tháng ngày tệ hại của Antony ở Man Utd để tạo thêm động lực cho cậu học trò. Từ khi sang Real Betis, Antony như được hít thở bầu không khí trong lành. Những chỉ trích độc hại ở Anh dần tan biến. Điều đó khiến cho đôi chân của ngôi sao sinh năm 2000 như tháo xích.

Giá trị lớn nhất mà Antony nhận được ở Real Betis chính là sự tự do. Được tự do thi đấu theo ý mình, được tự do sáng tạo. Không giống như ở Anh, khi từng bước chạy, từng động tác kỹ thuật của Antony đều bị xoi mói và lấy làm trò cười. Ở Tây Ban Nha, người hâm mộ tán dương thứ bóng đá nghệ thuật ấy.

Nhờ đó, anh mới có thể tạo nên điều thần kỳ với đôi chân trái ma thuật của mình. Những siêu phẩm tới với Antony như lẽ tất yếu và nó đã góp công lớn giúp Real Betis lọt vào trận chung kết UEFA Conference League.

Cần nhấn mạnh rằng đây mới là lần đầu tiên Real Betis góp mặt trong trận chung kết cúp châu Âu trong lịch sử. Không giống như gã hàng xóm ở xứ Andalucia là Sevilla, Real Betis giống như trang giấy trắng khi bước ra đấu trường châu Âu.

Còn điều gì thú vị hơn nếu Antony lên ngôi vô địch UEFA Conference League. Khi ấy, người ta có thể viết ra hàng vạn mỹ từ để nói về cầu thủ bước ra từ bóng tối và khẳng định mình ở trời Âu. Real Betis đương nhiên cũng vui vẻ trả thêm cho Man Utd hơn 500.000 euro ở vụ Antony (điều khoản trong hợp đồng) nếu như họ lần đầu tiên vô địch châu Âu.

Nhưng ở thử thách cuối cùng trước “thiên đường”, Real Betis và Antony sẽ phải đối đầu với đối thủ quá lớn, đó là Chelsea. Với tầm cỡ của mình, The Blues đương nhiên không muốn “chui rúc” ở giải đấu hạng 3 châu Âu. Thậm chí, ngay cả khi tung ra đội hình dự bị, Chelsea vẫn quá dễ dàng có vé vào chung kết.

Chelsea rất cần khẳng định mình sau hai mùa giải trồi sụt thời ông chủ Todd Boehly (Ảnh: Getty).

Khi thời khắc lịch sử vẫy gọi, đoàn quân của HLV Enzo Maresca không thể từ chối. Khác với Real Betis, Chelsea có bề dày lịch sử ở cúp châu Âu khi từng giành UEFA Cup Winners' Cup (1971, 1998), Champions League (2012, 2021) và Europa League (2013, 2019). Chelsea đang hướng tới lịch sử khi trở thành CLB đầu tiên giành 4 cúp châu Âu khác nhau.

Chelsea không cần tấm vé dự Europa League nếu như vô địch UEFA Conference League bởi họ đã sớm giành vé tham dự Champions League thông qua giải Ngoại hạng Anh. Điều họ cần là danh hiệu và lời khẳng định.

Trong kỷ nguyên của ông chủ mới Todd Boehly, Chelsea vung tiền vô tội vạ nhưng lại đi chệch hướng. Họ đã trải qua 2 năm khó khăn sau khi vô địch Champions League mùa 2021/22. Ở mùa giải 2022/23, CLB chỉ xếp thứ 12 ở giải Ngoại hạng Anh. Sang tới mùa trước, họ vẫn gặp nhiều khó khăn và chỉ xếp thứ 6 chung cuộc.

Tất nhiên, mọi thứ chưa hoàn hảo với Chelsea ở thời điểm này nhưng họ đã tìm thấy bộ khung ổn định dưới thời HLV Maresca. Dù vậy, họ cần phải vượt qua cái dớp vô cùng khó chịu. Theo đó, các CLB Anh thường thất thế mỗi khi đối đầu với các CLB Tây Ban Nha trong trận chung kết cúp châu Âu.

Theo thống kê, các CLB ở xứ sở Bò tót đã giành chiến thắng 9 trận chung kết cúp châu Âu gần đây gặp các đại diện xứ Sương mù. Đội bóng Anh gần nhất thắng đại diện Tây Ban Nha trong trận chung kết là Liverpool khi đánh bại Alaves với tỷ số 5-4 ở chung kết UEFA Cup năm 2001.

Thông tin lực lượng Real Betis vs Chelsea

Real Betis không có sự phục vụ của Diego Llorente, Hector Bellerin, Marc Roca, Chimy Avila vì chấn thương. Ngoài ra, Youssouf Sabaly, Giovani Lo Celso, Fran Vieites chưa chắc ra sân.

Chelsea mất Wesley Fofana vì chấn thương. Trong khi đó, Christopher Nkunku, Marc Guiu bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Đội hình dự kiến Real Betis vs Chelsea

Real Betis: Vieites; Sabaly, Bartra, Natan, R. Rodriguez; Cardoso, Altimira; Antony, Isco, Fornals; Bakambu

Chelsea: Jorgensen; Gusto, Chalobah, Badiashile, Cucurella; Dewsbury-Hall, Fernandez; Sancho, Nkunku, George; Jackson

Dự đoán tỷ số Real Betis 1-1 Chelsea