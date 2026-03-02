Antony mâu thuẫn với CĐV Real Betis sau trận hòa nghẹt thở

Trên sân La Cartuja, Real Betis đã có lợi thế cực lớn khi dẫn trước đối thủ tới hai bàn. Thế nhưng, sự kiên cường của Sevilla đã tạo nên kỳ tích. Lần đầu tiên trong lịch sử, đội bóng này lội ngược dòng thành công trước Real Betis sau khi bị dẫn trước hai bàn để giành lại 1 điểm quý giá với tỷ số hòa 2-2.

Cầu thủ Sevilla ăn mừng bàn thắng gỡ hòa 2-2 (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, sự phấn khích của các cầu thủ đội khách lại tỷ lệ nghịch với nỗi thất vọng của đội chủ nhà. Cường độ thi đấu cao và áp lực tâm lý nặng nề đã khiến những cái đầu nóng bùng phát ngay sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

Tâm điểm của sự hỗn loạn đổ dồn vào Antony, cầu thủ ghi bàn mở tỷ số cho Real Betis ở phút 16. Theo truyền thông Tây Ban Nha, khi các cầu thủ chủ nhà tiến về khán đài để cảm ơn người hâm mộ, một nhóm khoảng 50 cổ động viên đã liên tục chỉ trích và la ó nhắm vào Antony.

Thay vì im lặng đi vào đường hầm, cầu thủ người Brazil đã không giữ được bình tĩnh. Anh lao về phía khán đài với thái độ giận dữ và có những hành động đáp trả quyết liệt. Tình hình căng thẳng đến mức tiền đạo Cucho Hernandez cùng lực lượng an ninh và nhân viên CLB phải lập tức can thiệp.

Trong lúc cố gắng kéo đồng đội rời đi, chính Cucho Hernandez cũng bị ghi nhận có lời qua tiếng lại với khán giả. Những cái tên khác như Chimy Avila hay Aitor Ruibal cũng phải vất vả tìm cách xoa dịu đám đông đang phẫn nộ để tránh một vụ ẩu đả trực tiếp.

Bên cạnh sự cố trên khán đài, công tác trọng tài cũng là chủ đề gây tranh cãi gay gắt ở trận đấu này. Trước đó, Antony đã phải nhận một thẻ vàng và suýt chút nữa bị truất quyền thi đấu sau pha vào bóng nguy hiểm với Oso.

Antony lời qua tiếng lại cùng nhóm CĐV, buộc lực lượng an ninh phải can thiệp (Ảnh: ABC Sevilla).

Điều đáng nói là trọng tài chính De Burgos Bengoetxea đã từ chối rút thẻ vàng thứ hai cho ngôi sao người Brazil, dù tình huống này được đánh giá là nghiêm trọng tương tự pha bóng khiến Juanlu bị đuổi khỏi sân trong trận gặp Alaves cách đây hai tuần.

Theo các báo cáo sau trận đấu, tổ trọng tài đã ghi nhận tình huống va chạm giữa Antony và Oso, nhưng trọng tài chính Bengoetxea giải thích rằng lực tác động chưa đủ để cấu thành một lỗi dẫn đến thẻ phạt thứ hai.

Tuy nhiên, Ủy ban Kỷ luật của La Liga (RFEF) đang xem xét lại băng hình vì áp lực từ phía dư luận cho rằng có sự thiếu nhất quán so với án phạt của Juanlu (Sevilla) trước đó.

Sự việc Antony tranh cãi với khán giả cũng có thể dẫn đến một án phạt nguội từ RFEF. Nếu điều này thành sự thực, tiền đạo người Brazil nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong trận đấu tiếp theo của Real Betis tại La Liga.