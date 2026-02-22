Real Madrid có nguy cơ mất ngôi đầu bảng vào tay Barcelona

Hành quân đến sân của Osasuna ở vòng 25 La Liga, Real Madrid được đánh giá cao về cơ hội chiến thắng. HLV Alvaro Arbeloa đưa ra nhiều điều chỉnh về nhân sự khi Guler, Mbappe, Vinicius đá chính trên hàng công.

Osasuna tỏ ra khá thận trọng và dồn toàn đội hình về phòng ngự. Osasuna chủ động nhường thế trận cho Real Madrid, nhưng "Kền kền trắng" cũng không tạo ra được đủ sức ép cần thiết.

Niềm vui chiến thắng của cầu thủ Osasuna (Ảnh: Getty).

Real Madrid thi đấu bế tắc trong khi Osasuna triển khai bóng khá mạch lạc. Phút 24, Osasuna suýt mở tỷ số sau tình huống Budimir dứt điểm hiểm hóc buộc thủ môn Courtois phải bay người cứu thua.

Osasuna thi đấu khá đơn giản với những đường bóng tạt cánh đánh đầu và Budimir khiến hàng thủ Real Madrid điêu đứng với tình huống đánh đầu đưa bóng đi trúng cột dọc.

Phút 37, Budimir trở thành tâm điểm chú ý khi anh buộc Courtois phải phạm lỗi trong vòng cấm và Osasuna được hưởng phạt đền. Chính Budimir lãnh trọng trách đá 11m và anh dễ dàng đánh bại Courtois, mở tỷ số 1-0 cho Osasuna.

Real Madrid tăng cường sức ép và họ đã tạo ra được khá nhiều cơ hội. Cuối hiệp 1, Tchouameni khiến thủ môn Herrera phải bay người cứu thua còn Arda Guler tung cú đá từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc. Real Madrid chấp nhận bị dẫn bàn sau hiệp 1.

Bàn thắng của Vinicius không thể giúp Real Madrid tránh được thất bại (Ảnh: Getty).

Real Madrid tiếp tục áp đảo ở hiệp 2 và ở phút 70, Mbappe đưa được bóng vào lưới Osasuna nhưng bàn thắng này lại không được công nhận do chân sút người Pháp đã rơi vào thế việt vị.

Tuy nhiên chỉ 3 phút sau, pha dứt điểm cận thành của Vinicius sau đường căng ngang của Valverde đã gỡ hòa 1-1 cho Real Madrid. Những phút tiếp theo, Osasuna dù phải gồng mình chống đỡ những đợt tấn công của Real Madrid nhưng họ lại sắc sảo hơn trong việc tận dụng cơ hội.

Đúng vào phút cuối cùng của trận đấu, Raul Garcia khéo léo loại bỏ một hậu vệ Real Madrid trước khi cứa lòng vào góc xa ấn định chiến thắng 2-1 cho Osasuna.

Thất bại 1-2 trên sân của Osasuna, Real Madrid vẫn đứng đầu La Liga với 60 điểm, hơn Barcelona 2 điểm nhưng họ đã đá nhiều hơn một trận. Nếu Barcelona thắng Levante vào tối nay, CLB xứ Catalonia sẽ giành lại ngôi đầu bảng sau vòng 25.

Đội hình thi đấu

Osasuna: Herrera, Herrando, Torro, Mancayola, Aimar, Ruben Garcia, Budimir, Rosier, Glan, Victor, Catena.

Bàn thắng: Budimir (38', penalty), Raul Garcia (90').

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Alaba, Carreras, Valverde, Tchouameni, Camavinga, Guler, Mbappe, Vinicius.

Bàn thắng: Vinicius (73').