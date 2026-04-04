Cặp đôi số 1 thế giới Ben Johns và Anna Leigh Waters vất vả vào chung kết

Ben Johns và Anna Leigh Waters vất vả giành vé vào chung kết

Đối đầu với Gabriel Tardio và Hurricane Tyra Black vào chiều 4/4 tại Cung Điền Kinh Mỹ Đình, cặp bài trùng số 1 thế giới Ben Johns và Anna Leigh Waters đã phải huy động toàn bộ bản lĩnh mới có thể đứng vững.

Bước vào set 1, đẳng cấp của Ben Johns và Anna Waters nhanh chóng được cụ thể hóa bằng chiến thắng 11-6. Tuy nhiên, kịch bản của set 2 lại diễn ra hoàn toàn khác biệt.

Gabriel Tardio đã có một ngày thi đấu xuất thần. Với những cú đánh uy lực từ cuối sân và khả năng phản xạ cực nhanh tại vạch bếp. Tay vợt sinh năm 2005 cùng đồng đội Tyra Black đã liên tục đẩy cặp đôi số 1 thế giới của làng pickleball vào thế phải chống đỡ vất vả.

Những pha bóng bền kéo dài với tốc độ chóng mặt đã khiến khán giả thủ đô không thể rời mắt.

Kịch tính được đẩy lên cao trào khi hai đội liên tục có những pha ăn miếng trả miếng ở giai đoạn giữa set đấu thứ 2. Sự lì lợm của Tardio khiến Ben Johns, người vốn nổi tiếng với cái đầu lạnh cũng phải nhiều lần lắc đầu nể phục.

Trước sức ép nghẹt thở và nguy cơ bị kéo vào set 3 quyết định, Ben Johns và Anna Waters đã phải liên tiếp sử dụng quyền hội ý (time-out).

Anna Water thậm chí còn phải kêu gọi người hâm mộ tại Hà Nội cổ vũ cho cô cùng đồng đội nhiệt tình hơn nữa để có thể cởi bỏ áp lực khi trở lại sân để tiếp tục thi đấu.

Nhận thấy đối thủ đang gặp vấn đề tâm lý, Tardio và Tyra Black liên tục tấn công và có được 2 lần vươn lên dẫn trước khi set đấu dần khép lại.

Tuy nhiên, với bản lĩnh và kinh nghiệm của mình. Ben Johns và Anna Water vẫn chứng minh tại sao họ là cặp đôi số 1 thế giới. Từ tỷ số 7-9, Johns - Water vươn lên mạnh mẽ, ghi 4 điểm liên tiếp và kết thúc set 2 với chiến thắng 11-9.

Chiến thắng chung cuộc 2-0 đã đưa Ben Johns và Anna Water vào trận chung kết đôi nam - nữ PPA Tour Hanoi Cup. Tuy nhiên, trận đấu khiến hai ngôi sao phải "đổ mồ hôi" này là bài học lớn cho họ nếu muốn chính thức giành ngôi vô địch.

Các trận chung kết tại PPA Tour Hanoi Cup 2026 sẽ diễn ra vào chiều ngày 5/4 tại Cung điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội).