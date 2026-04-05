"Hoàng Nam, Vinh Hiển giỏi, nhưng phải sang Mỹ mới biết trình độ đến đâu"

Trận bán kết đơn nam PPA Hanoi Cup 2026 trưa qua đã khép lại với kịch bản không tưởng khi hạt giống số 1 Federico Staksrud phải nhận thất bại 1-2 trước tài năng trẻ Trương Vinh Hiển.

Federico Staksrud nhận thất bại trước Trương Vinh Hiển (Ảnh: Quyết Thắng).

Staksrud thừa nhận mình đã có một ngày thi đấu dưới sức: "Đây không phải trận đấu tốt của tôi, nhưng không sao cả, tôi đã chiến đấu đến cùng. Điều tôi cần cải thiện ngay là cách thích nghi với trái bóng tại đây, nó bay hơi nhanh một chút. Nếu xử lý được điều đó, mọi chuyện sẽ khác".

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, tay vợt người Mỹ cũng tiết lộ sự khắc nghiệt về thời tiết tại Việt Nam là một trở ngại lớn: "Khó khăn lớn nhất của tôi tại giải lần này là sự khác biệt về môi trường. Tôi đổ mồ hôi rất nhiều và phải uống nước liên tục để duy trì thể lực. Có lẽ tôi cần thêm thời gian để cơ thể làm quen với điều kiện này".

Đáng chú ý, khi được hỏi về màn trình diễn xuất thần của Trương Vinh Hiển, Staksrud không ngần ngại khẳng định vị thế của mình: "Trận thua này chỉ là một trận đấu mà Vinh Hiển có quá nhiều lợi thế. Điều quan trọng nhất vẫn nằm ở những con số, tôi vẫn đang đứng Top 2 thế giới, còn anh ấy đứng thứ bao nhiêu thì tôi không rõ nữa".

Dù thừa nhận cả Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển đều là những tay vợt giỏi, nhưng siêu sao người Mỹ cho rằng môi trường thi đấu tại khu vực Đông Nam Á chưa đủ để nói lên tất cả: "Họ đang thi đấu rất tốt trong khu vực của chính mình. Tuy nhiên, theo tôi, khi nào họ sang Mỹ thi đấu và đối đầu với những thử thách thực sự tại đó, chúng ta mới biết được trình độ của họ đến đâu trên bản đồ thế giới".

Bất chấp nỗi buồn để thua ở trận bán kết đơn nam, Federico Staksrud khẳng định sẽ không để kết quả này ảnh hưởng đến mục tiêu tiếp theo. Anh thừa nhận việc kỳ vọng quá nhiều vào chiến thắng đã tạo ra áp lực tâm lý không nhỏ khi ra sân.

"Khi bạn thắng nhiều và có kỹ năng cao, bạn luôn kỳ vọng rất lớn vào bản thân. Tôi đã ra sân với áp lực phải thắng bằng mọi giá. Nhưng thất bại này sẽ giúp tôi trở lại mạnh mẽ hơn. Giờ là lúc tôi tạm quên trận đơn để chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết đôi nam sắp tới", Staksrud nhấn mạnh.