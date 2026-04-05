Thực hư việc vận động viên quốc tế mất vợt tại PPA Tour Hanoi Cup

Trận bán kết đôi nam chiều 4/4 tại Cung thể thao Mỹ Đình (Hà Nội) khép lại với chiến thắng ngược dòng 2-1 (6-11; 11-0; 11-5) cho cặp đôi Hayden Patriquin và Federico Staksrud.

Dù chiếm thế áp đảo ở set thứ nhất nhưng cặp đôi Tama Shimabukuro và Jonathan Trương vẫn phải ngậm ngùi nhìn đối thủ giành tấm vé vào chơi trận chung kết.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, bầu không khí tại sân đấu Cung điền kinh Mỹ Đình trở nên bùng nổ. Trong niềm phấn khích, Hayden Patriquin đã nán lại rất lâu để giao lưu và ký tặng người hâm mộ. Chính tại thời điểm này, một tình huống hy hữu đã xảy ra khiến cộng đồng pickleball Việt Nam xôn xao.

Patriquin (bên phải) xuất sắc giành quyền vào chơi trận chung kết đôi nam chuyên nghiệp PPA Tour Hanoi Cup (Ảnh: Tiến Tuấn).

Do lượng cổ động viên xung quanh quá đông, Patriquin đã vô tình để "thất lạc" chiếc vợt thi đấu của mình. Sau một hồi nỗ lực tìm kiếm giữa đám đông nhưng không thành, tay vợt người Mỹ đã phải ngậm ngùi di chuyển vào đường hầm với vẻ mặt ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tuy nhiên, khi xem xét lại các góc máy quay trên sân, sự thật mới được phơi bày. Một nhân viên an ninh đã tưởng nhầm chiếc vợt của Patriquin là của khán giả đưa vào nhờ xin chữ ký.

Nhân viên này đã đưa vợt cho Patriquin và trong phút giây mải mê ký tặng, chính anh cũng không nhận ra đó là vợt của mình. Tay vợt người Mỹ ký xong và chỉ tay về phía một nam cổ động viên đứng gần đó như một thói quen giao lưu.

Hành động này khiến nam cổ động viên tưởng rằng mình được thần tượng tặng vợt nên đã nhận lấy rồi ra về trong niềm vui sướng tột độ. Sau đó Ban tổ chức đã nỗ lực tìm lại chiếc vợt cho Patriquin nhưng không thành và tay vợt người Mỹ đã phải dùng một cây vợt khác trong trận bán kết đôi nam - nữ sau đó.

Đối với một VĐV chuyên nghiệp, chiếc vợt không chỉ là công cụ thi đấu mà còn là vật "bất ly thân", gắn liền với cảm giác bóng và thói quen kỹ thuật. Việc mất đi chiếc vợt quen thuộc ngay trước thềm trận chung kết quan trọng chắc chắn sẽ khiến Patriquin hụt hẫng và gặp khó khăn trong việc bắt nhịp trận đấu tiếp theo.

Hiện tại, thông tin về chiếc vợt thất lạc đang được lan truyền mạnh mẽ trên các hội nhóm pickleball Việt Nam. Nhiều người hy vọng nam cổ động viên may mắn kia sau khi biết chuyện sẽ liên hệ lại với Ban tổ chức để trao trả lại "vũ khí" cho tay vợt người Mỹ.