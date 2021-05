Anh Đức không thi đấu, CLB Long An vẫn thắng sốc CLB Bình Định

Dân trí Cựu chân sút số 1 của đội tuyển Việt Nam là Anh Đức không được đăng ký, nhưng CLB bóng đá Long An vẫn có chiến thắng sốc 2-1 trước đội bóng thuộc hạng trên Bình Định, ngay trên sân Quy Nhơn.

Bình Định được đánh giá cao hơn hẳn Long An trong trận đấu thuộc vòng 1 Cúp Quốc gia. Đội bóng đất Võ không chỉ đang thi đấu ở hạng trên so với Long An, mà còn được đá trận này trên sân nhà.

Lễ khai mạc Cúp Quốc gia 2021 diễn ra chiều ngày 24/4.

Chủ tịch VPF Trần Anh Tú tại lễ khai mạc.

Trận đấu CLB Bình Định và CLB Long An diễn ra sau lễ khi mạc trên sân Quy Nhơn.

Đây cũng là trận mà HLV Nguyễn Đức Thắng bên phía đội bóng đất Võ tăng cường cầu thủ nhập tịch Đinh Hoàng Max ngay từ đầu, trên hàng tấn công của Bình Định.

Chính Hoàng Max là người chơi xông xáo nhất bên phía đội chủ nhà trong hiệp 1. Cầu thủ này có pha dứt điểm nguy hiểm ở phút 38, khiến thủ môn Hoàng Việt của Long An bó tay, nhưng bóng lại dội hậu vệ đội khách ra ngoài.

Bình Định thua sốc Long An ngay tại sân Quy Nhơn.

Sau đó chừng 3 phút, Bình Định lại có thêm cơ hội. Từ khoảng 25m, Phạm Văn Nam tung cú sút hiểm, buộc thủ môn Hoàng Việt bên phía đội bóng miền Tây Nam bộ phải tung người đẩy bóng cứu thua.

Ở đầu sân bên kia, Long An cũng có những câu trả lời đanh thép ở nửa thời gian thi đấu đầu tiên. Trong đó đáng chú ý có tình huống sút bóng dội cột dọc của Anh Tú, sau khi cầu thủ của đội khách đã đi bóng qua luôn thủ môn Minh Hoàng bên phía Bình Định.

Chưa hết, ở phút 37, Nguyễn Văn Nhuần bất ngờ tung cú sút từ ngoài 30m, may cho Bình Định là thủ môn Minh Hoàng của đội này kịp nhoài người đẩy bóng chịu phạt góc.

Sang hiệp 2, Bình Định vẫn quyết chơi tấn công, tận dụng ưu thế sân nhà để giải quyết đội bóng hạng dưới. Nỗ lực của đội bóng đất Võ được đền đáp ở phút 54.

Sài Gòn FC cũng "ngã ngựa" trên sân của CLB bóng đá Quảng Nam.

Trong pha bóng này, cựu tuyển thủ quốc gia là Đinh Tiến Thành trong pha lên tham gia tấn công, đón đường chuyền từ phía trái của đồng đội, đánh đầu từ khoảng 6m, ghi bàn giúp Bình Định dẫn trước 1-0.

Những tưởng bàn thua vừa nêu sẽ đánh gục ý chí của các cầu thủ Long An, thì bất ngờ đội này lại vùng lên đầy mạnh mẽ, khiến đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng phải chịu những đòn choáng váng.

Phút 66, đón đường chuyền từ cánh phải của đồng đội, Cù Nguyễn Khánh của Long An chạy cắt mặt hậu vệ đội Bình Định, nhanh chân xỉa bóng cực kỳ tinh tế vào góc xa, làm bó tay thủ môn Minh Hoàng, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội bóng miền Tây Nam bộ.

Trong những phút cuối, Bình Định gây áp lực liên tục, hòng tìm thêm bàn thắng, để sớm kết thúc trận đấu. Thế nhưng, sự nôn nóng khiến cho các chân sút của đội bóng đất Võ không có thêm lần nào chọc thủng lưới đối phương.

Đến phút bù giờ thứ 2, HLV Nguyễn Đức Thắng bên phía đội Bình Định tung thủ môn Tuyên Quang vào sân thay thủ thành Minh Hoàng, hòng chuẩn bị cho loạt sút luân lưu.

Tuy nhiên, loạt "đấu súng" chưa kịp tới thì đội chủ nhà đã phải nhận đòn "knock-out" chỉ 1 phút sau khi họ thay thủ môn.

Phút bù giờ thứ 3 của hiệp 2, Long An phản công, bóng được chuyền cho Thanh Long phá bẫy việt vị lao xuống đánh bại thủ môn Tuyên Quang trong phá đối mặt, dứt điểm ấn định chiến thắng gây sốc 2-1 cho Long An.

Ở các cặp đấu khác diễn ra trong ngày 24/4 ở vòng 1 Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2021, bất ngờ cũng xảy ra khi đội hạng dưới Quảng Nam đánh bại đội bóng thuộc V-League Sài Gòn FC 3-2 trên sân Tam Kỳ, còn Đắk Lắk thắng Thanh Hóa 3-0 ở sân Buôn Ma Thuột.

Kim Điền