Alcaraz vào bán kết Monte Carlo, chạm mốc 300 trận thắng ATP

Carlos Alcaraz đã tiếp tục hành trình tìm lại phong độ đỉnh cao tại Monte Carlo Masters khi dễ dàng đánh bại Alexander Bublik với tỷ số 6-3, 6-0 vào tối 10/4, qua đó giành vé vào bán kết năm thứ hai liên tiếp.

Sau thất vọng dừng bước ở vòng 3 Miami hồi tháng 3, tay vợt người Tây Ban Nha đã nhanh chóng lấy lại cảm giác thi đấu trên mặt sân đất nện tại Monaco. Anh lần lượt vượt qua Sebastian Baez và Tomas Martin Etcheverry trước khi chạm trán hạt giống số 8 Bublik, đối thủ mà anh chưa từng gặp trước đó.

Carlos Alcaraz cán mốc 300 trận thắng tại ATP (Ảnh: Getty).

Trong set đầu hấp dẫn, diễn ra trước sự chứng kiến của cựu danh thủ bóng đá Paolo Di Canio, Alcaraz đã hóa giải lối chơi biến hóa của Bublik bằng những pha xử lý tinh quái. Bước sang set hai, tay vợt số 1 thế giới tăng tốc mạnh mẽ trên sân Rainier III, khép lại trận đấu nhanh chóng và cán mốc 300 trận thắng cấp độ ATP.

“Tôi khởi đầu trận đấu khá tốt. Tôi có cơ hội dẫn trước hai break nhưng không tận dụng được, rồi có chút mất cảm giác bóng. Tôi phải di chuyển rất nhiều, phòng ngự liên tục, nhưng một vài game sau đó giúp tôi lấy lại sự tự tin. Tôi chơi tấn công và có một vài game đấu chắc chắn trước đối thủ rất khó lường. Tôi hài lòng khi một lần nữa giành quyền vào bán kết tại đây”, Alcaraz chia sẻ.

Alcaraz hiện chỉ còn cách việc bảo vệ thành công ngôi vô địch Monte Carlo hai chiến thắng nữa. Năm ngoái, anh đã đánh bại Lorenzo Musetti trong trận chung kết để lần đầu đăng quang tại giải Masters 1000 trên sân đất nện này.

Alexander Bublik thi đấu với Alcaraz tại tứ kết Monte Carlo (Ảnh: Getty).

Phong độ của tay vợt 22 tuổi trên mặt sân đất nện vẫn cực kỳ ấn tượng khi anh đã thắng 16 trận liên tiếp, bắt đầu từ các danh hiệu tại Rome và Roland Garros năm ngoái, nơi anh cứu thành công ba championship-point trước Jannik Sinner để lên ngôi.

Ở bán kết, Alcaraz sẽ đối đầu với người thắng trong cặp đấu giữa hạt giống số 5 Alex de Minaur và tay vợt chủ nhà Valentin Vacherot. Hạt giống số 1 đang hướng tới danh hiệu thứ ba trong mùa giải 2026, sau khi hoàn tất Career Grand Slam bằng chức vô địch Australian Open hồi tháng 1 và đăng quang giải ATP 500 tại Doha.