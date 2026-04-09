Alcaraz thoát hiểm sau ba set, tiến vào tứ kết Monte Carlo Masters

Carlos Alcaraz đã có một khởi đầu đầy ấn tượng tại Monte Carlo Masters vào tối 9/4, nhưng nhanh chóng bị cuốn vào một trận đấu căng thẳng. Dù vậy, nhà đương kim vô địch vẫn giữ vững phong độ để giành quyền vào tứ kết.

Tay vợt số 1 thế giới đã nhập cuộc mạnh mẽ trước đương kim vô địch Rio Open, Tomas Martin Etcheverry. Sau một cuộc chiến kéo dài ba set, Alcaraz đã giành chiến thắng với tỷ số 6-1, 4-6, 6-3. Mặc dù mắc tới 23 lỗi tự đánh hỏng ở set thứ hai và có lúc tỏ ra bế tắc, tay vợt 22 tuổi người Tây Ban Nha đã kịp thời lấy lại sự tập trung để tiếp tục hành trình bảo vệ danh hiệu.

Carlos Alcaraz trải qua trận đấu 3 set tại vòng 3 Monte Carlo (Ảnh: Getty).

Alcaraz chia sẻ sau trận đấu: “Tôi đã chơi rất tốt ở set đầu tiên, cảm giác bóng đạt mức 10/10. Tôi cũng khởi đầu khá ổn ở set hai và có cơ hội bẻ game giao bóng của anh ấy ngay game thứ hai, nhưng đã không tận dụng được. Ở đẳng cấp này, nếu bạn bỏ lỡ cơ hội, bạn sẽ phải trả giá. Sau đó, anh ấy chơi tấn công nhiều hơn, nhưng tôi nghĩ đây vẫn là một trận đấu rất quyết liệt”.

Etcheverry đã có một màn trình diễn bùng nổ ở set thứ hai, thắng liền 4 game từ thế bị dẫn 0-1. Tuy nhiên, Alcaraz đã kịp điều chỉnh lối chơi, dù đôi lúc thi đấu quá mạo hiểm và mắc lỗi đánh hỏng. Anh đã tìm lại phong độ ở set quyết định để thiết lập cuộc chạm trán với hạt giống số 8 Alexander Bublik tại tứ kết.

Đối thủ lớn của Alcaraz là Jannik Sinner cũng đang cạnh tranh cơ hội giành lại ngôi số 1 thế giới vào thứ hai tuần tới nếu vô địch Monte Carlo. Tay vợt người Italy trước đó đã vượt qua thử thách kéo dài ba set trước Tomas Machac trên sân Rainier III, trước khi Alcaraz nối tiếp bằng chiến thắng nhọc nhằn trong lần đầu đối đầu Etcheverry.

Hai set cuối của trận đấu tương phản rõ rệt với set mở màn, khi Alcaraz thắng liền 8 điểm đầu tiên để nhanh chóng áp đảo. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt từ HLV Samuel Lopez, tay vợt người Tây Ban Nha đã kịp điều chỉnh và tìm lại nhịp thi đấu, tung ra 13 cú winner ở set quyết định để nâng chuỗi thắng trên mặt sân đất nện lên con số 15. Năm ngoái, Alcaraz cũng đăng quang trên sân đất nện tại Italian Open và Roland Garros, nơi anh cứu ba championship-point trước Sinner trong trận chung kết kéo dài 5 set đầy kịch tính.

Alcaraz trải qua trận đấu với phong độ thăng trầm (Ảnh: Getty).

Đối thủ của Alcaraz tại tứ kết Monte Carlo là Alexander Bublik. Tay vợt người Kazakhstan gây ấn tượng mạnh khi giành vé đi tiếp trong ngày thi đấu hôm nay, với màn trình diễn thăng hoa mang đậm phong cách của Roger Federer, sau khi đánh bại Jiri Lehecka 6-2, 7-5 chỉ trong 75 phút.

Bublik tỏa sáng ở set đầu với cú trái một tay ghi điểm đẹp mắt trước khi vượt qua set hai căng thẳng để lần đầu vào tứ kết Monte Carlo. Tay vợt 28 tuổi hiện có thành tích 18 trận thắng, 5 trận thua trên sân đất nện kể từ đầu năm ngoái, trong đó nổi bật là các danh hiệu tại Gstaad Open và Kitzbuhel Open sau khi vào tứ kết Roland Garros 2025.