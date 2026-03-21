Alcaraz bản lĩnh vượt sức ép, khuất phục Fonseca tại Miami Open

Sân trung tâm Miami Open sáng 21/3 bùng nổ trong bầu không khí cuồng nhiệt, nơi hai tay vợt Carlos Alcaraz và Joao Fonseca đã cống hiến một trận đấu đầy kịch tính, dù kết quả cuối cùng không nằm ngoài dự đoán.

Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, đặc biệt là những người hâm mộ Brazil dành cho Fonseca, Alcaraz đã thể hiện bản lĩnh và kinh nghiệm vượt trội để giành chiến thắng 6-4, 6-4 trong lần đầu tiên hai tay vợt chạm trán. Dù nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ, tay vợt trẻ Fonseca vẫn không thể vượt qua được sự chín chắn và đẳng cấp của đối thủ 22 tuổi.

Alcaraz ăn mừng chiến thắng ở trận ra quân tại Miami Open (Ảnh: Getty).

“Tôi nghĩ mình đã chơi rất tốt ở những thời điểm quan trọng. Tôi duy trì phong độ từ đầu đến điểm cuối cùng. Tôi biết Joao giỏi thế nào, nên luôn tập trung vào từng điểm, từng cú đánh”, Alcaraz chia sẻ sau trận đấu. Theo thống kê, tay vợt người Tây Ban Nha đã cứu thành công cả ba break-point phải đối mặt. “Tôi vui vì đã giữ được sự bình tĩnh và tích cực trong những khoảnh khắc đó. Phần lớn các game tôi giao bóng khá tốt, và đó là vũ khí rất hiệu quả hôm nay”, Alcaraz nói thêm.

Fonseca liên tiếp thất bại trước Jannik Sinner và Alcaraz tại các giải ATP Masters 1000, anh đã cho thấy tiềm năng lớn để cạnh tranh với những ngôi sao hàng đầu ATP trong tương lai gần. Sức mạnh và tinh thần chiến đấu của tay vợt Brazil là rất đáng chú ý, dù chưa đủ để tạo nên bất ngờ trước những đối thủ hàng đầu.

Alcaraz nhận định về đối thủ trẻ: “Việc cậu ấy có thể chơi sòng phẳng với chúng tôi sẽ mang lại nhiều bài học quý giá cho cả cậu ấy và đội ngũ. Cậu ấy có mọi thứ: những cú đánh tuyệt vời và nhiều điểm cần cải thiện. Nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ làm được. Liên tiếp đối đầu tay vợt số 1 và số 2 thế giới sẽ rất hữu ích cho sự phát triển của cậu ấy”.

Sau thất bại đầu tiên trong mùa trước Daniil Medvedev ở bán kết Indian Wells, Alcaraz đã nhanh chóng trở lại mạch thắng, nâng thành tích mùa này lên 17-1. Anh cũng duy trì thành tích ấn tượng 73-6 kể từ trận thua bất ngờ trước David Goffin tại Miami năm ngoái, đồng thời có mặt tại bán kết ở 13/14 giải gần nhất. Thành tích đối đầu với các tay vợt trẻ hơn của Alcaraz ở cấp độ ATP Tour hiện là 13-0.

Fonseca thi đấu với Alcaraz (Ảnh: Getty).

Trong trận đấu, Alcaraz đã khắc chế lối chơi tấn công của Fonseca bằng việc kiểm soát khu trung tuyến và áp đảo ở những cú giao bóng một, thắng tới 80% (35/44) điểm khi có giao bóng một. Ngay cả khi Fonseca có cơ hội tấn công, tốc độ và khả năng phòng ngự của Alcaraz khiến đối thủ gặp khó, đến mức tay vợt Brazil không có nổi một cú thuận tay ghi điểm winner nào trong set đầu.

Alcaraz sớm tạo lợi thế ở set hai với break ngay game mở màn, trước khi tận dụng cú bỏ nhỏ để bẻ game giao bóng ở cơ hội thứ ba. Fonseca tạo ra break-point ở hai trong ba game trả giao tiếp theo, nhưng Alcaraz vẫn tỏ ra quá chắc chắn ở những điểm số then chốt.

Ở vòng tiếp theo, hạt giống số 1 sẽ chạm trán Sebastian Korda, tay vợt đã đánh bại Camilo Ugo Carabelli 6-0, 6-3 để khởi đầu chiến dịch tại Miami.