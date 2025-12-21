AFC tạo ra giải đấu giống châu Âu, tuyển Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup

Giải đấu mới dự kiến mang tên AFC Nations League, được tổ chức theo mô hình giống như UEFA Nations League tại châu Âu. Hiện tại, AFC có 47 thành viên, hoàn toàn có thể chia thành 3-4 hạng đấu giống như giải đấu ở Lục địa già.

Sự ra đời của Nations League giúp các đội bóng không phải tham dự những trận đấu giao hữu vô bổ, mà giúp họ thường xuyên được cọ xát trong các trận đấu chính thức, với những đội bóng ở cùng trình độ.

Tuyển Việt Nam có thêm cơ hội giành vé tham dự World Cup nếu AFC Nations League ra đời (Ảnh: Nam Anh).

Ở châu Âu, UEFA Nations League bắt đầu được tổ chức từ năm 2018 và đã trải qua 4 mùa giải. Trong đó, Bồ Đào Nha đã có hai lần lên ngôi vô địch. Hai đội tuyển Pháp và Tây Ban Nha có một lần vô địch.

Ngoài ra, UEFA Nations League cũng “đóng góp” 4 suất tham dự vòng play-off ở các giải đấu lớn như Euro hay World Cup. Điều này làm gia tăng đáng kể khả năng cạnh tranh.

Điển hình như trường hợp của đội tuyển Thụy Điển. Dù thua liểng xiểng ở vòng loại World Cup 2026 nhưng đội bóng Bắc Âu vẫn có thể tham dự play-off nhờ đứng đầu League C ở Nations League.

Nếu AFC áp dụng mô hình này, họ cũng có thể căn cứ vào thành tích của các đội bóng để phân bổ suất tham dự vòng play-off tham dự Asian Cup hay World Cup. Nhiều đội bóng, trong đó có đội tuyển Việt Nam, sẽ có thêm cơ hội tham dự hai giải đấu lớn này.

Thành tích tốt nhất trong quá khứ của “Những chiến binh sao vàng” là lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 và chỉ giành được một chiến thắng. Do đó, chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng “đi đường vòng” thông qua con đường Nations League khi chỉ chạm trán với những đối thủ có trình độ tương đương.

Tổng Thư ký AFC Datuk Seri Windsor John khẳng định AFC Nations League là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa cam kết lâu dài của Liên đoàn trong việc hỗ trợ 47 Liên đoàn thành viên.

Ông nói: “Chúng tôi muốn mang đến một nền tảng thi đấu có cấu trúc rõ ràng, lịch thi đấu ổn định và động lực cạnh tranh cụ thể. Điều đó giúp cho các đội tuyển có thể cọ xát ở môi trường đỉnh cao, đồng thời giảm áp lực về chi phí và tổ chức”.