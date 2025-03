7 phút thăng hoa giúp Aston Villa làm nên điều thần kỳ ở Champions League

Aston Villa xứng đáng là hiện tượng ở Champions League mùa giải này. Đội bóng thành Birmingham lần đầu tiên quay trở lại giải đấu cao nhất châu Âu kể từ mùa giải 1982/83 nhưng đã làm nên những điều phi thường.

Aston Villa giành chiến thắng 3-1 trước Club Brugge (Ảnh: Getty).

Ở giai đoạn phân hạng, Aston Villa đã xếp thứ 8 (thắng 5, hòa 1, thua 2). Nhờ đó, họ được đặc cách vào vòng 1/8. Tới vòng đấu này, đội bóng nước Anh may mắn chỉ gặp đối thủ không quá mạnh là Club Brugge.

Aston Villa tiếp tục chứng minh bản lĩnh của mình. Mặc dù làm khách ở nước Bỉ nhưng đoàn quân của HLV Unai Emery thi đấu rất tự tin. Họ đã có bàn thắng mở tỷ số ngay từ phút thứ 3 do công của Bailey sau pha ập vào dứt điểm trong vòng cấm.

Club Brugge cho thấy họ không phải dạng vừa khi có bàn gỡ hòa ở phút 11 do công De Cuyper. Trận đấu này diễn ra giằng co. Thậm chí, trong nhiều thời điểm ở hiệp 2, Club Brugge đã ép sân so với Aston Villa.

Thế nhưng, đoàn quân của HLV Emery vẫn đứng vững, trước khi tung ra những cú đấm chất lượng ở cuối trận. Phút 82, từ đường căng ngang của Morgan Rogers bên cánh phải, Brandon Mechele đã lóng ngóng đưa bóng về lưới nhà giúp Aston Villa có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1.

Marco Asensio hồi sinh trong màu áo Aston Villa (Ảnh: Getty).

Tới phút 88, Aston Villa được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Marco Asensio đã ấn định tỷ số 3-1. Với kết quả này, đại diện nước Anh gần như đã đặt một chân vào vòng tứ kết. Trận tái đấu giữa hai đội sẽ diễn ra vào tuần sau.

Marcus Rashford được bố trí ra sân từ đầu trong trận đấu với Club Brugge. Tuy nhiên, tiền đạo người Anh thi đấu không thành công. Anh chỉ tung ra 1 cú dứt điểm và không có đường kiến tạo cơ hội nào. Sau đó, tới phút 63, Rashford phải rời sân nhường vị trí cho Marco Asensio.