Nga phát tín hiệu tích cực về đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov (Ảnh: Tass).

Ông Yury Ushakov, Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ngày 16/11 tuyên bố Nga đang nhận được "nhiều tín hiệu" từ Mỹ về việc giải quyết xung đột Ukraine, trong đó kết quả hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ ở Alaska vẫn đóng vai trò là cơ sở cho các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.

"Các cuộc trao đổi vẫn tiếp tục. Chúng tôi đang tích cực thảo luận về vấn đề giải quyết tình hình ở Ukraine", ông Ushakov nói thêm.

"Chúng tôi tin rằng đây là một hướng đi tốt đẹp", ông Ushakov nhấn mạnh.

Theo quan chức Nga, các thỏa thuận tại Alaska vẫn còn giá trị vì Washington chưa bao giờ tuyên bố rõ ràng rằng chúng không còn hiệu lực.

Trợ lý Điện Kremlin cho biết, các thỏa thuận đạt được tại cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước sẽ giúp gạt bỏ nhiều rào cản.

"Tôi cho rằng nếu Washington và Moscow đạt được thỏa thuận về nguyên tắc liên quan đến cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo tại một địa điểm cụ thể, nhiều khó khăn về kỹ thuật và chính trị sẽ được gạt bỏ", ông Ushakov lưu ý.

Trợ lý tổng thống Nga thừa nhận tiến trình hòa bình và các thỏa thuận đạt được ở Alaska không được Ukraine và một số nước châu Âu ủng hộ. Theo ông, điều này cho thấy họ muốn xung đột tiếp tục diễn ra.

Nga và Ukraine đã tổ chức 3 vòng đàm phán trực tiếp tại Istanbul trong năm nay, kết quả đạt được là hai bên đồng ý trao đổi tù binh. Nga cũng trao trả cho Kiev thi thể của các quân nhân Ukraine tử trận. Hai bên cũng đã trao đổi dự thảo biên bản ghi nhớ về giải quyết xung đột, mặc dù không có nhiều tiến triển.

Trong cuộc phỏng vấn với GB News, một kênh tin tức của Anh, vào ngày 15/11, Tổng thống Donald Trump bày tỏ tin tưởng rằng cuộc xung đột Ukraine sẽ sớm kết thúc.

Tổng thống Trump cho biết ông tin rằng mình có mối quan hệ rất tốt với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo ông Trump, đây là một trong những lý do khiến ông từng nghĩ rằng việc giải quyết xung đột Ukraine sẽ là một "nhiệm vụ dễ dàng”.

Tổng thống Trump gần đây tuyên bố "rất nhiều tiến triển" đã đạt được liên quan đến cuộc xung đột Ukraine. Ông cũng nói rằng ông có thể chấm dứt cuộc chiến này vì Nga muốn "làm ăn" với Mỹ.

Trong cuộc họp báo với Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại Nhà Trắng vào ngày 7/11, Tổng thống Trump khẳng định “sẽ chấm dứt cuộc xung đột Ukraine trong tương lai không xa".

Chủ nhân Nhà Trắng bày tỏ tin tưởng rằng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ sớm kết thúc. Tổng thống Trump cho rằng ông đã “kế thừa” cuộc xung đột Ukraine từ người tiền nhiệm Joe Biden, nhưng ông dự định sẽ chấm dứt cuộc chiến này.

Ông Trump thừa nhận Ukraine "đã trở nên nhỏ bé hơn rất nhiều", ngụ ý đến việc Ukraine mất đi các vùng lãnh thổ sau hơn 3 năm xung đột với Nga.

Trước đó, ông Trump từng nói rằng kịch bản chấm dứt xung đột sẽ đồng nghĩa với việc Ukraine sẽ phải nhượng bộ một phần lãnh thổ.

Sau những cuộc trao đổi liên tiếp với các Tổng thống Nga và Ukraine gần đây, Tổng thống Trump cho rằng cuộc chiến ở Ukraine nên kết thúc ngay lập tức, ở giới tuyến hiện tại, và cả hai bên đều được phép tuyên bố chiến thắng.