Vùng đệm an ninh của Nga có thể mở rộng tới đâu trong lãnh thổ Ukraine?

Các vùng biên giới Nga liên tục vào tầm ngắm của Ukraine (Ảnh: Aljazeera).

Tại cuộc họp chính phủ ngày 22/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, quân đội nước này đang triển khai lập vùng đệm an ninh dọc biên giới với Ukraine.

Ông cho biết, xét đến những diễn biến gần đây ở vùng Kursk, Belgorod và Bryansk, cần phải có nỗ lực ngay lập tức để khôi phục và xây dựng lại vùng đất bị ảnh hưởng. Điều này bao gồm hỗ trợ người dân địa phương trở về quê nhà của họ, với điều kiện an ninh cho phép.

Bình luận về mục đích của Tổng thống Putin khi ra lệnh lập vùng đệm an ninh dọc biên giới Ukraine, Đại tá Nga đã nghỉ hưu Anatoliy Matviychuk nói: "Đây không chỉ là vành đai phi quân sự mà còn là việc bảo vệ các khu vực Belgorod, Kursk, Bryansk, Crimea, Zaporizhia, Kherson và Donbass khỏi hỏa lực pháo binh của NATO".

Belgorod, Kursk, Bryansk là các tỉnh biên giới của Nga, trong khi Zaporizhia, Kherson và Donbass (gồm Donetsk, Lugansk) thuộc Ukraine đã bị Nga tuyên bố sáp nhập từ năm 2022.

Theo ông, vùng đệm an ninh của Nga có thể sâu 100km vào các khu vực Sumy, Chernigov, Dnepropetrovsk và Kharkov, những vùng lãnh thổ giáp ranh với cả lãnh thổ của Nga và lãnh thổ mà Moscow mới tuyên bố sáp nhập.

"Pháo binh tầm xa do NATO cung cấp cho Ukraine có thể bắn trúng mục tiêu từ khoảng cách 70 km. Thêm biên độ an toàn 30km thì vùng đệm an ninh ước tính sẽ sâu khoảng 100km. Ở Afghanistan, Liên Xô đã tạo ra một khu vực tương tự. Cùng một logic, cùng một quy mô", ông giải thích.

Ông nói thêm: "Bị đẩy lùi 100km, quân đội Ukraine sẽ mất khả năng tiến hành các cuộc đột kích, do thám, hoặc pháo kích các thị trấn biên giới bằng vũ khí chủ lực. Máy bay không người lái và tên lửa tầm xa thì sao? Có thể. Nhưng xương sống hỏa lực của chúng sẽ không còn".

Theo ông, ở các vùng đệm an ninh này, người dân Ukraine vẫn có thể sinh sống, nhưng sẽ không có sự hiện diện của chính quyền Kiev.

Đầu năm ngoái, ông Putin tuyên bố Nga sẽ cân nhắc lại việc lập vùng đệm an ninh trong lãnh thổ Ukraine nếu phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tập kích vào lãnh thổ Nga.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev thậm chí cảnh báo, Nga phải mở rộng vùng đệm an ninh ở Ukraine đến biên giới Ba Lan nếu phương Tây tiếp tục chuyển vũ khí tầm xa cho Kiev.

"Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Putin nói rằng để có một cuộc sống yên bình, đất nước chúng ta sẽ phải tạo ra một vùng đệm an ninh, trong đó Ukraine sẽ không thể tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, tất nhiên bao gồm cả các vùng đã sáp nhập vào Nga", ông Medvedev bình luận.

Vùng đệm an ninh đang là một trong những vấn đề được Nga đặc biệt quan tâm trong bối cảnh Ukraine tăng cường tập kích vào các khu vực biên giới của Nga, và đặc biệt Kiev chưa có ý định từ bỏ chiến dịch đột kích tỉnh Kursk sau khi bị đẩy lùi khỏi đây.